Spanien und Marokko: Flucht verhindern

Madrid. Spanien und Marokko wollen Medienberichten zufolge Asylsuchende verstärkt davon abhalten, »illegal« über das Meer nach Spanien zu gelangen. Die Rückführung Flüchtender nach Marokko sei dabei »ein wichtiges Element, die Menschen zu entmutigen«, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press den spanischen Staatssekretär für Sicherheit, Rafael Pérez, am Sonnabend. Dies werde auch dem Kampf gegen Schleuser zugute kommen, habe Pérez bei einem Treffen beider Länder in Rabat betont. Zudem sei die Wiederaufnahme der während der Pandemie unterbrochenen gemeinsamen Patrouillen vor den Küsten beider Länder vereinbart worden, berichtete die Zeitung El País am Sonnabend. (dpa/jW)