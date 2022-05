Mutmaßliche Attentäter in Israel verhaftet

Tel Aviv. Drei Tage nach einem tödlichen Anschlag haben israelische Einsatzkräfte am Sonntag zwei palästinensische Tatverdächtige gefasst. Die Männer im Alter von 19 und 20 Jahren seien in der Nähe der Ortschaft Elad festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Dort waren bei dem Anschlag am Donnerstag abend drei Männer getötet worden. Polizei und Armee hatten die Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland seitdem intensiv gesucht. Seit Ende März sind bei Anschlägen in Israel 17 Menschen getötet worden, 27 Palästinenser wurden im Zuge von Razzien von israelischer Seite getötet. (dpa/jW)