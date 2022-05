Afghanistan: Taliban ordnen Verhüllung für Frauen an

Kabul. Die islamistischen Taliban haben in Afghanistan die vollständige Verhüllung von Frauen verfügt. Sie sollten die Ganzkörperbedeckung tragen, »da dies traditionell und respektvoll« sei, erklärte Taliban-Anführer Hibatullah Achundsada in einem Erlass am Sonnabend. »Jene Frauen, die nicht zu alt oder zu jung sind, müssen gemäß den Scharia-Richtlinien ihr Gesicht mit Ausnahme der Augen bedecken«, heißt es weiter. Auf diese Weise sollten »Provokationen« in der Begegnung mit Männern vermieden werden, die keine engen Verwandten sind. Die beste Art der Bedeckung sei die Burka. Frauen sollten zudem »besser zu Hause bleiben«. (AFP/jW)