»Zoll hat Zukunft«

Rolf Hayo/IMAGO Anthropologe, Formerneuerer, Spracherotiker: Gerhard Polt (mit Glas) 1985 in einer Münchner Kneipe

Sie, wenn der, wenn der Russe heute noch losmarschiert, dann müssert er morgen, ja, so um elf, halb zwölf, so wos, müssert er bereits da sein.

Gerhard Polt als Fernsehconférencier

Dass dieser Marx, ne, ich mein’, dieser Marx, des war ein Diplomvolkswirt. Des weiß ma’ heute. Aber dass der, dass dieser Marx überhaupt keine Ruh’ gibt, ne, des versteh’ i net.

Gerhard Polt als Fernsehconférencier

Die Idee einer frischen Breze’ gegen den Sozialismus hat obsiegt.

Gerhard Polt im »Scheibenwischer«

Der wahre Mensch ist die Ware Mensch.

Gerhard Polt in Ute Caspers Dokumentarfilm »Poltrait« (2003)

Mäandern – das ist eine Naturschlamperei.

Gerhard Polt im »Scheibenwischer«

»Polt ist Gott«, sagt mein linker und sehr freundlicher Büdchenkumpel Gerd, und mehr muss oder kann man zum heutigen Jubilar überhaupt nicht sagen, ohne die dieser Tage nur mehr höchstens halb berühmten Eulen auf die Akropolis hinauf zu schleifen.

Ich habe mich zu Gerhard Polt des öfteren geäußert, auch in einer umfänglichen Erörterung, und ich will mich nicht wiederholen. Deshalb möchte ich bloß davon berichten, wie das so ist: eine ganze Woche mit Gerhard Polt zu verbringen. Ich nehme das Resümee vorweg. Es waren sieben Tage voller güldenem Glanz, glückserfüllt, von ständigem Staunen begleitet – und das, obwohl ich in den vergangenen mindestens 30 Jahren tatsächlich alles von ihm gesehen, gehört, gelesen habe und daher sein Gesamtwerk – oft bis ins kleinste Detail – kenne.

Polts ungeheure künstlerische Leistung schlägt sich auf der Rezipientenseite (meiner) in einer Erfahrung nieder, die man bei oder mit wenigen anderen Dichtern macht: dass das Wiedererkennen, die Auffrischung der Erinnerung mit dem Gefühl einhergeht, etwas durch und durch Neuem zu begegnen. Nicht ein Satz, nicht ein Monolog, nicht ein Dialog, nicht eine Szene von ihm (und seinem langjährigen Koautor Hanns Christian Müller) ist veraltet, im Gegenteil. Noch die eher seltenen streng zeitgebundenen Nummern strahlen einen betörenden Ewigkeitswert ab und wirken wie taufrisch produziert, irisieren als unantastbare und unverwüstliche Artefakte. Die Linie ist von Sophokles zu Polt zu ziehen.

Gerhard Polt als Kabarettisten und Satiriker zu titulieren, das geziemt sich für die denkfaulen, nichtsnutzigen ­Feuilletonisten von der Zeit bis zur Süddeutschen Zeitung. Beides ist er auch, in Maßen, in geringen Maßen, aber der Menschenkundler, ­Anthropologe, Reflexionsäquilibrist und warmherzige »elegante Anarchist« (Galore) ist vor allem ein Formerneuerer, ein Spracherotiker und ein wirklich singulärer Darsteller auf dem Brettl. Wer ihn mal live gesehen hat und ein Sensorium für das, was man Bühnenpräsenz nennt, besitzt, rätselt fortan darüber, was sich die Evolution dabei gedacht haben mag, aus diesem Gesuppe ein solches Genie auftauchen zu lassen. Die schöne Frau meint, sie tät’ ihn gerne dabei beobachten, wie er eine Glühbirne reinschraubt, das sei mit Sicherheit interessanter als 99,9 Prozent heutiger Theaterinszenierungen und -aufführungen.

Der dialektische Dreh seiner Kunst, dessen sich Gerhard Polt vermutlich kaum bewusst ist, weil ihn die kategoriale Durchdringung nicht interessiert, besteht obendrein darin, dass man ihn ohne jegliches historisches, philosophisches, sprachwissenschaftliches und sonstiges Vorwissen ebenso, ja: goutieren kann wie als sogenannter Gebildeter, als Räsonneur, der versteckte Anspielungen, Bezüge, Zusammenhänge zu entschlüsseln sucht. Die Kioskkameraden, denen ich tagelang inflammiert von meinen Wiederentdeckungen berichtete – stark mehrheitlich Handwerker, Sozialarbeiter, Rentner et cetera –, zitierten umgehend und meist fehlerfrei ihre Lieblingspassagen aus dem Poltschen Œuvre. Bei Gerhard Polt ist die klassenlose Gesellschaft Gestalt geworden. (Apropos: Thomas, »der Schrauber«, meinte, der von heutigen identitätslinken Deppen inkriminierte legendäre Sketch »Mai Ling« sei glasklar »antiphob«. Besser lässt es sich nicht ausdrücken.)

Ich habe mir zunächst wieder alle elf (oder zwölf, zählt man die anrührende Sonderfolge »Der Bürgermeister von Moskau« dazu, in der notabene Horst Tomayer den Bürgermeister von St. Öd mimt) Episoden der Fernsehrevue »Fast wia im richtigen Leben« (1979–1988) reingelötet (vorbildlich: der BR hat sie, digital restauriert, in seiner Mediathek und auf Youtube zugänglich gemacht) – unerschöpflich und makellos. Schon in der gewissermaßen programmatischen ersten Nummer, »Warten auf Rudi Löhlein« (sie wird unterteilt und fungiert als roter Faden der Folge), demonstriert Polt, dass die entscheidenden Werkzeuge des Taktes in der darstellenden Kunst das Schweigen, die Pause, die Andeutung, der Ein-Wort-Satz (»Na«, »Öha«), die Anakoluthe sind. Wer eine akademische Arbeit über die Sprache des Un- oder kaum Ausgesprochenen anzufertigen gedenkt, studiere den Polt.

Da hockt er, der Polt, in einer Küche in einer Münchner Vorstadtwohnung, im Radio dudelt Bayern 3, und er wartet auf den Rudi, ohne den man nicht anfangen könne. Womit anfangen? Völlig unklar. Die ganze seelische Verwehtheit des modernen Lebens haucht einen an, doch zum Glück ist ein ordentlicher Weinbomber vorrätig, eine Großflasche für 2,32 Mark, die Polt zügig leert: »Das ist ein Spitzenwein, gell. Den hab’ ich raus aus aam Supermarkt. (…) A Tafelwein, ge. Nichts Ordinäres.« Neuer Schluck in ungelenker Körperhaltung: »Exquisit. Superb. Ein Jahrhundertwein. Den muss ma’ direkt beißen. Ja, schod’, dass dieser Löhlein nu net da is’.«

Was daran so ungemein komisch ist, lässt sich schwer beschreiben. Mimik, Gestik, Nichtplot – alles stimmt, und wir versuchen, in den Kopf dieses in sich vollkommen gefestigten Warters hineinzukriechen, und selbstverständlich scheitern wir. Er bleibt – paradigmatisch für Polts Liebe zu den einzelnen und seine Achtung vor ihnen – unentkleidet, und über Rudi Löhlein erfahren wir genausowenig – außer, dass sein Auto eine exzellente Bereifung aufweist sowie u. a. dies: »Der Löhlein ist an und für sich a ganz netter Mensch. (…) Er war schon mal in Frankreich, früher«, »damit Sie a Vorstellung haben«.

Die Angelegenheit ist einer jener Privatskandale, die jedermanns Dasein unablässig begleiten (»Es is’ scho’ allerhand. Aan Rüdiger Wolf wenn i eing’laden hätte, der wär’ bestimmt gekommen«), doch immerhin hat Polt den »Erasmus von ­Robespierre« in der Hinterhand, um sich fürderhin die Zeit zu vertreiben.

In der nächsten Folge wird die Sache halbwegs aufgelöst (»Warten mit Rudi Löhlein«). Löhlein sitzt da mit einem Kalkgesicht und sagt: nichts. Er verkörpert das Recht, nicht reden zu müssen, und Polt will derweil ununterbrochen Stimmung machen und schwallt auf ihn ein (»A Hundling is’ er scho’«, »Irgendwas hat er im Sinn«, der alte Weiberumleger), naturgemäß haut das nicht hin. Diese sogenannte Unterhaltung entpuppt sich als ein einziges kommunikatives Desaster.

Man könnte von erbarmungsloser Barmherzigkeit sprechen, mit der Polt seinen Figuren begegnet. Noch das eminenteste Scheusal, das er verkörpert und sprachlich seziert, denunziert er nicht. Darin zeigt sich eine ungeheure Weitherzigkeit, ein humaner Habitus, der in der Kleinkunst (die hier keine ist, sie ist eine große) ihresgleichen sucht. (Man halte lediglich all die heutigen giftspritzenden Oberaufseher und Oberlehrer dagegen, Sarah Bosetti und so fort.)

In Polts Universum kommen sie alle unter, die Quälgeister, Nervensägen, Seelenterroristen, Gschwollschädel, die Pinsel aus der herrschenden Klasse und die Sadisten aus den oberen Etagen, und sie dürfen atmen, herumramentern, gewagteste Faseleien zum Vortrag bringen: der sturzbetrunkene Schulbusfahrer, derweil die Wirtsfrau einem anderen Gast einen »Leberkäs’ Hawaii« empfiehlt; der »internationale Feinschmecker«, ein Quallkopf, der sich als Spitzenauskenner in Fragen der französischen Küche und der Ethnologie aufspielt (»Diese Eskimo’, die sin’ doch ganz armselige Schlawiner. Schau’n Sie, was ham denn die an dörfischer oder vielleicht so wos? Oder aan Lebertran. Sonst ham sie doch nichts«; »Skandinavien – gastronomisch betrachtet eine Wüste«, »wirklich eine Zumutung«; »rein gewürztechnisch betrachtet is’ der Italiener doch infantil«) und dann am Imbissstand ein ordinäres Nierenschaschlik frisst und eine Fanta säuft; die unermesslich arroganten Westler, die auf einem Parkplatz an der Transitautobahn einen Trabifahrer verhöhnen (»Meister! Das ist keine Zündkerze. Das ist eine Heizbirne!«); die Kulturbetriebsnudel, die »die Totalität im Globalen« erspäht und zur Diskussion stellt: »Trägt die Tragik heute noch?«; der asoziale Unternehmer; der weinerlich-barbarische Immobilienspekulant (»Ein Sanierer«), der zeitdiagnostisch voll auf der Höhe ist (»Der Mieter is’ heute wie ein Hausschwamm«, »wie ein Blutegel«); das Parvenü-Ehepaar (»Die Okkupanten«), das einen alten Bauernhof abgegriffen hat und den stillen, alteingesessenen Bauer vor die Tür setzt; der »Individualist« (eine Jahrhundertnummer), der an einem Weiher bei seinem Geländewagen das Öl wechselt und, während er über Tutanchamun und das Kulturvolk der Ägypter grenzenlos haltlos doziert, seinen Sperrmüll (Matratze, Autoreifen, Ölofen und so weiter) ins Gewässer pfeffert; der Zollwachtmeister (»Zoll hat Zukunft«), der durch Willkür und Schikane ein pandämonisches Durcheinander anzettelt. Endlos könnte ich fortfahren, die Landschaften deutschen Ungeists durchwandernd.

Polts Welt ist zumal eine voller Menschen ohne Welt, der sie sich – die Dicktuer, die ahnungslosen Bescheidwisser, die Abgehängten, die Geldsäcke – gleichwohl zugehörig fühlen, weil sie die Verwüstung des Lebens und die Zerstörung der Natur (»Wie schwerfällig die Natur an und für sich is’, wie hart sie sich tut, sich an den Menschen quasi anzupassen«) durch Kapital und Staat als unausweichlich zu akzeptieren gelernt haben. Nur wenige Randgestalten fragen sich: »Ja, wo samma denn?« Die kongeniale Gisela Schneeberger zitiert einmal ­»d’Anni«: »Sie sogt, des Moderne, sogt s’, des is’ ja heutzutage direkt symptomatisch.«

Polt »hat immer vollkommen zielsicher auf alles hingewiesen, was symptomatisch falsch ist«, heißt es in einem Kommentar auf Youtube – neben der nassauernden Korruption in Politik, Verwaltung und Justiz vor allem auf die tödliche Ödnis technokratisch verkarsteter Gesellschaften, in denen ein Grundsatz über allem steht: »Die Freiheit des Machbaren ist unantastbar.« Auf geniale Weise demonstriert das der Kurzfilm »Der lange Weg zur Stubenmusik«, zum Hoagascht, in dem Schneeberger und Polt mit ihren Instrumenten geradezu endlos durch die Hochhausschluchten einer Münchner Trabantenstadt irren, durch Treppenhäuser und Tiefgaragen, dann wieder verzweifelt verharrend vor Hunderten von Klingelschildern. Die Verlorenheit der beiden in dieser absolut lebensfeindlichen Umgebung macht einen frieren.

Gerhard Polt presst den systemischen Wahnsinn in acht Minuten. Seine Gesellschaftsbilder, in denen Schichten, Milieus, Haltungen, Ansichten, Alt- und Neokulturen gezeichnet werden und oft miteinander kollidieren, kommen nicht selten gänzlich ohne parodistische Mittel und ohne Pointen aus. Sie sind Tableaus des Misslingens, der desolaten Nixigkeit, des Niedergangs, der Niedertracht, bisweilen derart herzzerreißend, dass man nicht mehr weiß, wohin mit sich. Sie zeigen Wahrheit, und dennoch oder eher deswegen würden heute etliche von ihnen die öffentlich-rechtliche Gesinnungskontrolle nicht passieren – etwa der Sketch »Herr Tschabobo«, in dem der neue Mieter Herr Tschabobo beim Gugelhupfessen (das müsse »für so einen Neger doch eigentlich noch interessant sein«) vorgestellt beziehungsweise am Ring durch die Mieterwohnung gezogen wird. Aus dem Hintergrund kräht der Naziopa ständig irgendwelchen rassistischen Dreck rein, und Schneeberger und Polt sorgen für Ausgleich. Schneeberger: »Na ja, wir ham ihn dann doch g’nommen, weil er is’ ausgesprochen sauber. Also, er wäscht sich, und er schwitzt auch goar net.« Polt: »Obwohl man ja im allgemeinen vom Neger sagt, also, dass er immer transpiriert, ne.« Herr Tschabobo promoviert übrigens über molekulare Spektralanalyse.

Die vorletzte Nummer in »Fast wia im richtigen Leben«, »Nachtgedanken«, wirkt auf mich wie ein Präludium zu den großen, epischen Monologen, die seit den 90er Jahren entstanden (und weiterhin entstehen). Ein vereinsamter Mann hockt auf seinem Gelsenkirchener-Barock-Sofa, erzählt von seinem abendlichen Fernsehkonsum, und peu à peu schält sich heraus, dass er in seiner Entfremdung von der Welt nachts in einer Art Akt der Notwehr die Möbelmärkte in der Nähe in Brand steckt. Er ist kein eindimensionaler, machtgetriebener Pyromane, sondern eine ambivalente und unberechenbare Gestalt – wie all jene, die Gerhard Polt in seinen Programmen nach der Fernsehzeit (inklusive regelmäßiger Auftritte in Dieter Hildebrandts »Scheibenwischer«, ich erinnere an die ruhmreiche Sendung zum Rhein-Main-Donau-Kanal von 1982 und an die Folge »Der rosarote Reindamit«, 1989, in der die staatlich geförderte Produktion sinnlosester Konsumbedürfnisse karikiert wird) auf der Bühne modelliert. (Man lege sich sämtliche CDs und DVDs ab »Der Standort Deutschland«, 1997, zu.)

Ich habe über besagte Stücke vor zehn Jahren ausführlich gehandelt und beschränke mich deshalb auf ein paar notgedrungen beliebige Hinweise: auf den ausufernden, gegen Ende cholerisch eskalierenden Vortrag »Toleranz«, in dem Polt sämtliche Exzesse der vermeintlich moralischen Zurechtweisung vorwegnimmt; auf das bürgermeisterliche PR-Gedröhne in »Bad Hausen« (»Jede Form von Fun kann in Bad Hausen vollstreckt werden«); auf »Der Weber Max«, die Erzählung über einen schwer daueralkoholisierten Gemeinderat, in dem zur Krönung schwedischer Kaffee reingekippt wird (»a oids Rezept aus der Ukraine«); auf den zu Reichtum gekommenen Spießer (»Die Garage«), der seinen Garagenkosmos mit Fußbodenheizung und den edelsten Kacheln ausstattet; auf den ­desperaten, um sprachlichen Ausdruck kämpfenden Gedankensucher (»Der Gedanke«); auf den die allgemeine Geschichtsblindheit verfluchenden Vater (»Der Kaiser Nero«); auf den die Laute zerschreienden Gebirgsschützen (»1705«), der zur Eliminierung des »inneren Feindes« aufruft, mit der unwiderlegbaren Behauptung: »Wir brauchen keine Opposition, wir sind schon Demokraten«; auf den blasierten Tennisfreak im Klassiker »Longline« und auf »Ein Europäer«. Da lässt ein intellektuell-habituell nicht einschätzbarer Großvater seinem Enkel historische und politische Unterrichtung angedeihen, und einige der vielen Kernsätze lauten folgendermaßen: »Karl der Große hat die ganzen Sachsen umgebracht, damit sie Christen werden.« – Zur Guillotine: »Die ham die Leit’ so lang’ ’köpft, bis a Demokratie herganga is’.« – »Allerweil hat’s aan Krieg ’geben«, weshalb sie als Kinder gesungen hätten: »Eieiei Korea, der Russ’ kummt ollweil näher« (»ein Ohrwurm«, »aber so scheene Volkslieder gibt’s heit’ nemmer«). – »In der Demokratie, wenn du kein Geld hast, bist du kein Demokrat, sondern ein Demograttler.«

Allesamt: reines Gold. Ein Begriff wie Perfektion drängt sich mir auf. Das liegt – neben Polts enormem Gespür fürs Timing und für Tonalitäten – an seiner gänzlich eigenen Kompositionsweise, an der assoziativen, mäandernden, motivisch durchwirkten Entfaltung individueller Weltansichten. Er lässt sich Zeit, zögert, benutzt Versatzstücke und amplifizierende Wiederholungen, setzt immer wieder neu an. Jeder Mensch ist ein Prisma, in dem sich Erfahrungen und Eindrücke brechen, und aus all den seinsbedingten »wunderbaren Widersprüchen« kommt niemand heraus, selbst wenn er sich in derbe Schreisuaden hineinsteigert, um ein Bollwerk gegen die Zumutungen im Saustall namens Welt zu errichten (siehe insbesondere »Die Hölle«).

»I mog gern so Menschen, die mit ihren Schwächen rumleben«, hat Gerhard Polt 2014 bei der Vorstellung seines Kinofilms »Und Äktschn!« im Deutschen Filmmuseum bekannt. »Und Äktschn!« ist kein Hitler-Film, sondern ein Film über Hitler-Filme und zuvörderst eine Errettung des begeisterten Dilettanten.

Gerhard Polt, »der Sid Vicious meiner Jugend, meines Erwachsenenlebens« (Kommentar auf Youtube), ist ein einfühlsamer Mensch. Beweisen will er nichts (»Ich gehe nicht auf die Bühne, um recht zu haben«). Mit nicht versiegender Neugier bewegt er sich »im Lauf der Dinge«, freut er sich über jeden »Okkasionsparasiten«, dem er zufällig im kleinen und »an der Peripherie« begegnet.

In einer Dokumentation des BR anlässlich des 30jährigen Bühnenjubiläums von Gerhard Polt und der Biermösl Blosn sagt Polt, wenn er ein Feindbild habe, dann sei das falsche Autorität – die Autorität der Bürokraten und der kriminell fahrlässigen und unfähigen Politiker, der Bonzen und des »Gepfaffes«.

Gerhard Polt gehört zu den 28 Erstunterzeichnern des offenen Briefes an Olaf Scholz, in dem gefordert wird, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Mal seh’n, welchen Strick man ihm daraus dreht. Ihm dürfte es wurscht sein.