ZUMA Press/imago/Montage jW

Bewegende Literatur

Zu jW vom 3.5.: »Der Klang der Melone«

Martin Andersen Nexö ist ein hervorragender Schriftsteller. Ich verehre ihn sehr und habe in meiner Privatbibliothek mehrere Werke von ihm. Aber leider hat entgegen der Aussage im Artikel – »Außerdem muss man bedenken, dass Nexö Nobelpreisträger für, oha, Literatur war!« – er den Nobelpreis nicht erhalten, obwohl er dessen würdig gewesen wäre. Ich bin ein leidenschaftlicher Leser skandinavischer Literatur, gerade auch dänischer Romane und Erzählungen und hier insbesondere der emotional berührenden Werke von Martin Andersen Nexö. »Ditte Menschenkind« über eine starke, lebensfrohe Frau, die an ihrer Umwelt zerbricht, ist ein einzigartiger, bewegender Roman der Weltliteratur. Tilman Spreckelsen, Literaturredakteur, schreibt: »Literatur, die bewegt, ohne zu beschönigen, die das Herz erreicht, ohne den Verstand zu beleidigen.« »Pelle der Eroberer«, der vierteilige, grandiose und autobiographisch geprägte Roman, und der Erinnerungsroman »Morten der Rote«, sie alle sind wirklich zum Lesen empfehlenswert. Nicht umsonst wurden seine Werke mehrmals verfilmt: »Ditte Menschenkind« bereits 1946 von Bjarne Henning-Jensen, die Novelle »Der Lotterieschwede« 1958 von Joachim Kunert sowie »Pelle der Eroberer« gleich zweimal, 1985 von Christian Steinke für das Fernsehen und 1987 vom einzigartigen dänischen Filmregisseur Bille August. Für diese Nexö-Verfilmung gewann er bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 1988 bereits die Goldene Palme sowie 1989 den Oscar als »Bester ausländischer Film«. (…)

Sarah Rosenstern, Salzburg

Polizeigewalt

Zu jW vom 4.5.: »Tod durch Polizeigewalt«

Wenn die Polizisten so lange in ihren Kasernen sitzen, dann wollen sie schließlich mal wieder loskloppen. Die Pandemiezeit ist ja nun zu Ende! Vor meinem Medizinstudium habe ich unter anderem in der Nervenklinik der Charité gearbeitet. Dort habe ich es nicht bewusst erlebt, dass Polizei angefordert wurde, weil auf den Stationen geschultes Personal arbeitete, das mit solchen Patienten umzugehen wussten. Das war allerdings in der DDR, da war alles noch in Ordnung (…). Nach der Wende habe ich an einer Antijagddemo teilgenommen. Bei einer Polizeikette schlüpfte ein junger Mann hindurch. Einen Meter vor mir – der junge Mann hatte sich schnell auf den Bauch gelegt – setzte sich ein Polizist auf den Rücken des jungen Mannes und schlug mit beiden Händen in dessen Gesicht, dann zog er ihn hoch und führte ihn ab. Eine von mir eingeleitete Eingabe bei der Berliner Polizei brachte gar nichts, der Polizeischläger konnte sich weiter so verhalten.

Martin Schmitz, Magdeburg

Falsche Beamte

Zu jW vom 4.5.: »Tod durch Polizeigewalt«

(…) Es wird endlich Zeit, dass in Deutschland auch Polizeibeamte strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, die im Dienst eine Straftat begehen. Tun wir dies nicht, darf sich niemand wundern, wenn wir in Deutschland US-amerikanische Verhältnisse haben – in den USA werden im Schnitt drei Menschen am Tag von Polizisten erschossen. Immer wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund Opfer einer Straftat wird, müssen wir uns fragen, ob der Täter nicht rassistisch motiviert war. Genau das hat die Polizei während der NSU-Morde unterlassen und zehn Jahre lang auf eine falsche Spur gesetzt. (…) Ich fordere als Mensch, als Jurist und als jemand mit Migrationshintergrund die Staatsanwaltschaft auf, die Tat im Sinne des Opferschutzes aufzuklären. Wer sagt denn, dass ich nicht das nächste Opfer einer solchen Tat werden kann. Wer sagt denn, dass die übrige Gesellschaft vor solchen Menschen in Polizeiuniform sicher ist.

Dünya Dogan, Hamburg

Vergessene

Zu jW vom 5.5.: »Festgehalten im Irak«

Der spanische Journalist Pablo Gonzalez wird seit Anfang März in einem polnischen Hochsicherheitsgefängnis mit Kontaktsperre festgehalten, weil er aus dem Donbass berichtete und angeblich für Russland spionierte. Vom spanischen Staat gibt es bisher kaum Unterstützung; genausowenig von Deutschland für die inhaftierte Marlene Förster im Irak. Das erinnert mich daran, als westeuropäische oder gar US-JournalistInnen in lateinamerikanischen Diktaturen verhaftet, gefoltert und z. T. ermordet wurden. Die jeweiligen Regierungen haben keinen Finger für ihre StaatsbürgerInnen gerührt. Siehe auch den beeindruckenden Film »Missing« von Costa-Gavras mit Jack Lemmon und Sissy Spacek zu diesem Thema.

Martin Mandl, Paris

Bundeswehr im Krieg

Zu jW vom 3.5.: »BRD ist Kriegspartei«

Frau Kriegsministerin, Sie sollten sich mal die Aufgabenstellung der rückwärtigen Dienste einer jeden Armee vergegenwärtigen: Die personelle und materielle Sicherstellung der Kampftruppen und Ausbildungseinheiten. (…) Wenn nunmehr die Bundeswehr genau diese Aufgaben für die Truppen des Kiewer Regimes wahrnimmt und erfüllt, erkennt jedes Kindergartenkind, dass sich damit direkt und unmittelbar am Krieg beteiligt wird, mitgegangen – mitgefangen. Wenn die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages dafür in Anspruch genommen wurden, zu demselben kinderleicht erkennbaren Ergebnis kommen und dies dann von der SPD-Ministerin negiert wird, kann nur vermutet werden, dass diese vorsätzlich eine Absicht verfolgt, die unmittelbar dramatische Folgen für alle Menschen in Deutschland und Europa ahnen oder gar erwarten lässt. (…)

Renato Lorenz, Beriln

Prinzipientreu

Zu jW vom 4.5.: »Bis zum letzten Ukrainer«

(…) Die nationalistischen ukrainischen Kämpfer im Stahlwerk »Asowstal« haben eine russische Waffenruhe zur Evakuierung der Zivilbevölkerung ausgenutzt, um dort bestimmte Feuerstellungen wieder einzunehmen. Russlands Armee greift diese Stellungen deshalb auch wieder mit Artillerie und aus der Luft an. Mit dem vom Westen herbeigesehnten, für Russland verlustbringenden »Sturm« hat das nichts zu tun, da kann Boris Johnson provozieren, wie er will. Putin ist prinzipientreu genug, sich »offenbar« an den Plan zu halten, sinnlose »Verluste russischen Lebens« zu vermeiden.

Thomas Kirchner, per E-Mail