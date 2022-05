Antirussische Symbolpolitik

Pavlo Palamarchuk/REUTERS Schon im vergangenen Jahr musste das Monument des Ruhmes in Lwiw weichen. Das 1970 enthüllte Denkmal befand sich auf dem Platz, an dem die traditionellen Feiern zum Sieg über den Faschismus stattfinden (23.7.2021)

Der Kampf um die richtige Ideologie wird stets mit Symbolen geführt. Nicht nur in der Ukraine findet seit den 1990er Jahren eine sogenannten Entkommunisierung statt, um die sowjetische bzw. kommunistisch geprägte Geschichte aus dem öffentlichen Raum zu tilgen. Vorreiter waren vor allem die baltischen Staaten, in jüngerer Zeit kamen andere osteuropäische Staaten wie Polen hinzu. Die Unterdrückung bis hin zur Kriminalisierung der sowjetischen Geschichte hat mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine neuen Aufwind bekommen. Jüngstes prominentes Beispiel ist die Zerstörung des Denkmals in Kiew, das seit 1982 unter dem »Bogen der Freundschaft« die Verbindung zwischen der Ukraine und Russland anhand zweier Arbeiter symbolisierte.

Offiziell eingeleitet wurde die Entkommunisierung im April 2015 durch den damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, der eine Reihe von Gesetzen zum Verbot kommunistischer Symbole verabschiedete – darunter die Flagge der Sowjetunion, der rote Stern, Hammer und Sichel sowie Abbildungen von Wladimir Iljitsch Lenin, Leo Trotzki, Josef Stalin, Mao Zedong und Che Guevara. Was in der Folge vor allem das Verbot der drei kommunistischen Parteien nach sich zog und die Entfernung kommunistischer Denkmäler, Straßen- und Platznamen bedeutete, schloss zunächst noch Monumente zum Gedenken an den Zweiten Weltkrieg aus. Vor allem der Osten der Ukraine und der nun umkämpfte Donbass waren von den Veränderungen betroffen. Der damaligen Anführer der international nicht anerkannten »Volksrepublik« Donezk, Alexander Sachartschenko, kommentierte das gegenüber dortigen Medien so: »Wenn wir diese Städte in unsere Zuständigkeit zurückgeben, werden die Namen wieder die alten sein. Wenn sie wollen, können sie ihren Namen ändern und Geld ausgeben. Wir werden das Geld auftreiben, um alles zurückzunehmen.« Zuvor hatte das Parlament in Kiew, die Werchowna Rada, den Namen der Stadt Artemiwsk in Bachmut geändert. Auch Dutzende von Dörfern in der Region Donezk wurden umbenannt. Die meisten zerstörten Denkmäler stellten den Revolutionär Lenin dar – der obskurste Fall einer Umwidmung fand dabei wohl in Odessa statt. 2015 ließ der Künstler Alexander Milow bei seiner Umgestaltung vieles an der Lenin-Statue unverändert, ersetzte seinen Kopf durch einen Helm und fügte einen Umhang hinzu: Fertig war die weltweit erste Darth-Vader-Statue, der Bösewicht aus »Star Wars«.

Auch in Polen beschreibt der Begriff »Entkommunisierung« den umfassenden Versuch, die jüngste Geschichte als strikt antikommunistisches Narrativ neu zu schreiben. Vorangetrieben wird die Entfernung kommunistischer Denkmäler seit einigen Jahren von der rechtskonservativen Regierungspartei »Recht und Gerechtigkeit« (PiS). Dort hat man ebenfalls den Krieg in der Ukraine zum Anlass genommen, weiter Nägel mit Köpfen zu machen und Monumente, die an die Befreiung von der Naziherrschaft durch die Sowjetunion erinnern, aus dem öffentlichen Raum zu verbannen.