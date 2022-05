Bangen in Brüssel

Sarah Meyssonnier/REUTERS Jean-Luc Mélenchon will Kapitalisten in der EU das Fürchten lehren

Es ist der entscheidende Punkt der Vereinbarung des Linksbündnisses »Nouvelle Union Populaire écologiste et sociale« (NUPES) im Hinblick auf die französischen Parlamentswahlen im Juni. Das Abkommen, das Jean-Luc Mélenchons La France insoumise (LFI) mit Grünen, Kommunisten (PCF) und der Parti Socialiste (PS) unterzeichnet hat, beinhaltet einen »Ungehorsam gegenüber bestimmten europäischen Regeln, insbesondere bei Wirtschafts- und Haushaltsregeln«. Denn nur so sei man »in der Lage, das eigene Programm umzusetzen«, erklären die Parteien dazu. Die Vereinbarung der NUPES erwähnt konkret die Möglichkeit, von den Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts, dem EU-Wettbewerbsrecht sowie den Vorgaben der »neoliberalen« Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) abzuweichen.

Mélenchon ist damit das Kunststück gelungen, so gut wie die gesamte französische Linke hinter sich und seinem EU-kritischen Kurs zu vereinen – und das genau 15 Jahre, nachdem er die damals noch mächtige PS eben wegen ihres brüsselfreundlichen Kurses verlassen hatte. Laut Umfragen könnte die NUPES nun eine Mehrheit in der Nationalversammlung erlangen und Mélenchon Premierminister werden.

In der BRD, dem größten Profiteur der EU, läuten bereits die Alarmglocken. Die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung warnte am Freitag vor der »linken Wahlunion gegen Europa« und beklagte, dass der »Volkstribun Jean-Luc Mélenchon« Sozialisten und Grüne zum Ungehorsam gegen die EU »angestachelt« habe. Ohne die »Finanzierungsfrage auch nur zu erwähnen«, plane das Linksbündnis, »den liberalen und gewinnorientierten Kurs der EU zu beenden«, gerät das Blatt in Schrecken.

Mit Mélenchon wird man in Frankreich natürlich nicht einfach so den Sozialismus herbeiwählen können. Doch die Reaktionen aus der BRD zeigen, dass ein potentieller Sieg seines Linksbündnisses ernste Konsequenzen für das liberale »Projekt Europa« haben könnte. Mélenchons Plan ist, auf die in den EU-Verträgen enthaltene »Opt-out-Klausel« zurückzugreifen, die es Mitgliedstaaten erlaubt, sich an bestimmten Bereichen der EU-Politik nicht zu beteiligen. Als zweitstärkste Wirtschaftskraft des Staatenkartells ist Paris in der Lage, konkrete Zugeständnisse mit Brüssel auszuhandeln. Athen, Rom oder Lissabon könnten dann die Gelegenheit nutzen, um dem Vorbild zu folgen und sich ebenfalls von den Kürzungszwängen der EU zu befreien. Ein Zerfall der EU in ihrer aktuellen Form wäre so plötzlich denkbar.

Die Attacken gegen Mélenchons Linksbündnis werden in den kommenden Wochen deshalb deutlich zunehmen – auch aus dem linksliberalen Lager. Die extrem rechte Marine Le Pen, die ebenfalls Chancen auf einen Sieg bei den Parlamentswahlen hat, wird dagegen verschont bleiben. Denn sie stellt die EU und damit auch die Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft nicht in Frage.