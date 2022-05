Protest gegen Förderung von Öl in Wattenmeer

Friedrichskoog. In Sichtweite der Bohrplattform Mittelplate im schleswig-holsteinischen

Wattenmeer vor Friedrichskoog haben am Freitag mehrere Umweltverbände gegen die geplante Ausweitung der Ölförderung im Nationalpark demonstriert. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die Schutzstation Wattenmeer und der WWF forderten den Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea in einer Mitteilung am Freitag auf, Pläne für neue Ölbohrungen im Nationalpark Wattenmeer zu stoppen. Die bestehende Förderung solle bis 2030 beendet werden. »Einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leistet die Ölförderung der Mittelplate nicht«, erklärten die Organisationen. Die Plattform liefere statt dessen nur rund ein Prozent des Ölverbrauchs der Bundesrepublik und solle daher stillgelegt und zurückgebaut werden. Von Mittelplate aus wird seit 1987 Öl in der Nordsee gefördert. (dpa/jW)