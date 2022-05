Neuer CSU-Generalsekretär designiert

München. Der bayerische Landtagsabgeordnete Martin Huber soll neuer CSU-Generalsekretär werden. Das kündigte Parteichef Markus Söder am Freitag an. »Wir setzen sehr stark auf die Bayernkarte«, betonte Söder bei der Vorstellung des 44jährigen Oberbayern. Mit Blick auf die Landtagswahl 2023 sei es gut, wenn der Generalsekretär aus der Landtagsfraktion komme. Huber sei ein moderner Konservativer und kluger Kopf aus dem ländlichen Raum. Am Dienstag war Generalsekretär Stephan Mayer nach nur zwei Monaten im Amt zurückgetreten. Hintergrund war ein Bericht der Bild, wonach er einen Journalisten bedroht habe. (dpa/jW)