Kampfbereit

JamesxBartlett/IMAGO/ZUMA Wire

Tausende haben am Dienstag in den USA gegen Pläne des Obersten Gerichtshofs der USA demonstriert, das verfassungsmäßige Recht auf Schwangerschaftsabbruch zu kippen. »Es ist nicht die Zeit zu schweigen«, sagte die Generalstaatsanwältin des Staates New York, die Demokratin Letitia James, vor einer Menschenmenge in Manhattan. Die Verteidigung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch sei »einer der größten Kämpfe, den es zu führen gilt«. »Wir werden nicht in die Zeit zurückgehen, in der wir Kleiderbügel benutzten«, sagte James mit Verweis auf improvisierte, lebensgefährliche Methoden. Das Recht auf Kontrolle über den eigenen Körper sei ein »Grundrecht«. Auch in vielen anderen Städten fanden Demonstrationen statt – in Boston wurde auf Plakaten (Bild) unter anderem gefragt: »Warum hasst ihr uns so sehr?« Am Montag war bekanntgeworden, dass der ­Supreme Court das in einem Grundsatzurteil von 1973 verankerte Recht auf Schwangerschaftsabbrüche aufheben will. (AFP/jW)