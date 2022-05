Zur öffentlichen Wirkung

EPA/SERGEI ILNITSKY /dpa Unter dem Schirm der Ehe und der Dienste: Alexej Nawalny und Julija Nawalnaja

Ein Schwarzwalddorf im Herbst 2020: Eselchen und Pferdchen stehen nichtsahnend in ihrem Gehege herum. Das Ehepaar Nawalny schlendert nebst Kamera vorbei. Er ist auch nach seiner Vergiftung im vorangegangenen August noch rekonvaleszent, sie begleitet ihn politisch. Ganz spontan füttern sie die Viecher und reden mit ihnen auf Englisch fürs Weltpublikum: »Of course, you like me!« Und schon wird sogar das Pony Teil der Geschichte, die Nawalny über sich verbreiten möchte.

Für die Kamera

Man müsste blind und taub sein, um nicht zu bemerken, dass sich hier ein Medienprofi in Szene setzt. Noch die kleinste Zärtlichkeit, die Nawalny seiner Frau zukommen lässt, ist offenkundig auch für die Kamera gedacht. In gewisser Weise nötigt es Respekt ab, mit welcher Konsequenz diese Familie (auch die beiden Kinder sind fleißig dabei) für ihre öffentliche Wirkung lebt. Wer hingegen noch ein wenig Sinn für Dezenz hat, dem wird dieses Herzeigen von Gefühlen leicht peinlich. Der Slogan der 68er, das Private sei politisch, ist hier längst propagandistisch instrumentalisiert.

Regisseur Daniel Roher lässt seinem Helden diese Selbstinszenierung nicht nur durchgehen, er unterstützt ihn dabei auf jede mögliche Art und Weise. Nawalny bleibt in den immerhin fast 100 Minuten dieser Dokumentation ein Politiker ohne Programm. »Was er denn als Präsident täte?« heißt es einmal. Er würde sich für Menschenrechte einsetzen, für Redefreiheit, faire Wahlen und Dezentralisierung. Damit hat es sich. Nachfragen hat Nawalny nicht zu befürchten. Er ist Putins Feind, das genügt.

Ein einziges Mal erkundigt sich Roher, scheinbar investigativ, nach seiner Teilnahme am Russischen Marsch im Jahr 2011. Routiniert spult Nawalny seine Ausrede ab, er wolle niemanden ausgrenzen, und gegen Putin brauche es ein breites Bündnis. An dieser Stelle wäre die Erkundigung naheliegend gewesen, weshalb er nicht nur mit Neonazis zusammen auftrat, sondern dabei auch deren Wortwahl bei der Hetze gegen nichtrussische Ethnien übernahm. Davon aber ist keine Rede. Offenkundig ist die milde Kritik als Alibi in den Film geraten. Putins Feind soll unser Freund bleiben. Der Film, obgleich früher konzipiert, passt bestens zum moralisierenden Gut-Böse-Schema, dem seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar kaum jemand mehr zu widersprechen wagt.

Im Schwarzwald

Im Zentrum des Films stehen die Ereignisse um die Vergiftung Nawalnys am 20. August 2020 bis zu seiner Verhaftung in Moskau im Januar 2021. Zur Erinnerung: Nawalny brach auf einem Flug nach Moskau zusammen, kam nach einer Notlandung im westsibirischen Omsk ins dortige Krankenhaus und wurde dann in den Westen ausgeflogen. Die Berliner Charité stellte ihn leidlich wieder her. Danach flog er aber nicht nach Russland zurück, wo er sich aufgrund von Bewährungsauflagen hätte polizeilich melden müssen, sondern produzierte im Schwarzwald ein Propagandavideo gegen Putin. Erst danach reiste er in seine Heimat. Der absehbaren Inhaftierung folgten ein öffentlichkeitswirksamer Hungerstreik und Horrormeldungen über die Haftbedingungen. Gegenwärtig sind deutsche Medien unentschlossen, ob sie KZ-ähnliche Zustände beklagen oder genüsslich Nawalnys neueste Twitter-Meldungen zum Ukraine-Krieg verbreiten sollen. Gern machen sie einfach beides.

Was den Giftanschlag betrifft, sind alle Seiten der Lüge verdächtig. Das betrifft auch »Recherchenetzwerke« à la Bellingcat oder sogenannte »Faktenchecker«. Für Laien sind deren Ergebnisse kaum zu überprüfen. Die Annahme, es gäbe die Bösen, die Fake News verbreiten, und die Guten, die sie überprüfen und widerlegen, ist naiv. Wenigstens bleibt die Möglichkeit, auf die Triftigkeit von Geschichten zu schauen.

Giftspuren

Angeblich wurde Nawalny mit Nowitschok angegriffen: das ideale Gift für eine heimliche Tötung, weil es, wie im Film gesagt wird, nach wenigen Stunden im Körper nicht mehr nachgewiesen werden kann. Seltsam ist, dass nach dem Agenten Skripal 2018 nun auch Nawalny einen solchen Anschlag überlebt hat, dass – wie im Film auch gesagt wird – Spuren des Gifts nach Tagen noch gefunden wurden. Nowitschok, das Horrorgift, das niemals wirkt?

Um solche Widersprüche aufzulösen, muss die russische Staatsmacht als blöd und brutal zugleich dargestellt werden. Dem dienen Aufzeichnungen von Telefonaten, die Nawalny mit seinen angeblich von Bellingcat identifizierten Möchtegernmördern geführt zu haben behauptet. Dabei habe sich ein Trottel gefunden, der in einem Fakeanruf eines angeblichen Vorgesetzten Details des misslungenen Anschlags ausgeplaudert habe. Doch auch hier ist Skepsis angebracht. Erst viele Wochen nach einem spektakulären Misserfolg erkundigt sich die FSB-Leitung bei den Verantwortlichen nach Details des Falls? Agenten plaudern mit einem unbekannten Anrufer über eine ungesicherte Telefonleitung, wo es doch selbst bei vertraulichen Sitzungen gängig ist, vorher die Smartphones abzugeben?

Politischer Effekt

Auch hier fragt Roher nicht nach. Er will seinen Helden aufbauen und lässt sich durch Einzelheiten nicht beirren. Seine Gut-Böse-Propaganda dürfte bei einem auf moralische Entrüstung eingestimmten Publikum auch Erfolg haben. Immerhin verrät er unfreiwillig, wie Nawalny alles, was an ihm noch sympathisch wirken mag, für den politischen Effekt instrumentalisiert. Nebenbei kann man von diesem Dokumentarfilm die rhetorischen Techniken erlernen, wie man lästige Fragen nach politischen Inhalten konsequent vermeidet.