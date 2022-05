Miese Methoden

Karen Focht/IMAGO/ZUMA Wire »Workers United«: Solidaritätskundgebung für entlassene Starbucks-Arbeiter in Memphis, USA (21.3.2021)

Die weltgrößte Kaffeehauskette Starbucks zählt zu den Börsenlieblingen. Am Dienstag hat der Konzern seine Umsatz- und Gewinnzahlen für das erste Quartal präsentiert: Unterm Strich verdiente Starbucks in den ersten drei Monaten dieses Jahres 674,5 Millionen US-Dollar, gut zwei Prozent mehr als vor einem Jahr.

Ermöglicht wurde dieser wirtschaftliche »Erfolg« nicht zuletzt durch den miserablen Umgang mit den Beschäftigten, besagen aktuelle Berichte der New York Times und des britischen Guardian. Demnach will die Unternehmensleitung mit aller Macht verhindern, dass sich die Baristas in den Filialen gewerkschaftlich organisieren.

Einschüchterungsversuche

An rund 200 US-Standorten stimmen den Berichten zufolge die Beschäftigten aktuell darüber ab, ob sie ihre Interessen von einer Gewerkschaft vertreten lassen wollen. Die Ergebnisse der Abstimmung sollen am 10. Mai präsentiert werden. Bekannt ist bereits, dass die Baristas in mehr als 50 Filialen für die neu gegründete Gewerkschaft »Starbuck Workers United« stimmten, einer Partnerorganisation der »Service Employees International Union«.

Um ein weiteres Erstarken der Arbeiter zu verhindern, trachtet das Unternehmen nun danach, unorganisierte gegen organisierten Kollegen auszuspielen. Der Vorstandsvorsitzende von Starbucks, Howard Schultz, erklärte laut Guardian unter anderem, das Unternehmen könne seine Mitarbeiter freiwillig gut behandeln, aber nur, solange keine Gewerkschaften vorhanden seien. Am Dienstag kündigte der Konzern eine sofortige landesweite Lohnerhöhung und bessere Leistungen im Krankheitsfall an. Der Mindestlohn soll demnach auf 15 US-Dollar angehoben werden. Wer zwei bis fünf Jahre im Unternehmen beschäftigt ist, soll fünf Prozent mehr Lohn bekommen, wer länger als fünf Jahre dabei ist, mindestens sieben Prozent mehr.

Der höhere Lohn soll allerdings nur in Filialen gezahlt werden, in denen die Beschäftigten nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Bei der Gewerkschaft löste diese Ankündigung Empörung aus. Gegen diese »Drohungen von Howard Schultz«, ihren Läden die Leistungen vorzuenthalten, würde zeitnah geklagt, erklärten die »Starbuck Workers«.

Das Gebaren des Konzerns könnte tatsächlich rechtswidrig sein. Die New York Times führte einen ehemaligen Anwalt der Arbeitsbehörde an, der Rechtswissenschaften an der Universität von Saint Louis lehrt. Seiner Meinung nach manipuliert der Konzern die Arbeitsbedingungen so, dass sie den Beschäftigten einen Anreiz böten, sich nicht einer Gewerkschaft anzuschließen.

Zuvor hatte der Konzern Beschäftigte, die sich für die Gewerkschaft starkmachten, einzuschüchtern versucht. Wie der Guardian berichtete, wurde nach einem Streik ein Detektiv auf die Baristas angesetzt. Unter dem Vorwand, Verluste in Filialen untersuchen zu wollen, spionierte dieser die Lebensverhältnisse der Beschäftigten aus und suchte nach Möglichkeiten, sie unter Druck setzen zu können.

Arbeiter bespitzelt

So ging es zum Beispiel um den Umgang mit Essensresten, die gespendet werden sollten. Ein Barista erzählte dem Guardian, im hinteren Teil des Lokals stehe eine Kiste mit diesen Resten. Wenn die Lebensmittel kurz davor waren, schlecht zu werden, hätten er und seine Kollegen sich etwas davon auf den Heimweg mitgenommen. Nach seiner Erzählung war das für viele Beschäftigte eine Notwendigkeit. Die Lebenshaltungskosten seien in den vergangenen Jahren explodiert, allein die Immobilienpreise im letzten Jahr um 21 Prozent gestiegen, weshalb zahlreiche Starbucks-Angestellte sich keine Wohnung leisten könnten. Der Detektiv habe für den Konzern alles ganz genau untersucht: Wer nimmt sich Essensreste mit, wer ist obdachlos und wer hat Schwierigkeiten, seine Miete zu bezahlen.

Dass die Konzernleitung nun überhaupt eine Lohnerhöhung in Aussicht stellt, führt die Gewerkschaft auf den Erfolg ihrer Kampagne zurück. Zuvor habe das Unternehmen von einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen kaum etwas wissen wollen. Gerade in der Coronapandemie hätten Kunden oft aggressiv auf die Maskenpflicht reagiert, manche seien gewalttätig geworden. Die Geschäftsführung habe auch das nicht interessiert.