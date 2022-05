Investitionen verteidigen

Hazir Reka/REUTERS Sobald Jugoslawien zerstört war, rückte das US-Militär vor: US-Basis bei Pristina

Nur selten erwähnen westliche Medien, dass die USA über ein globales Netz von militärischen Stützpunkten verfügen. Am 2. Mai schätzte das US-Portal thesoldiersproject.org ihre Zahl auf rund 750 in 80 Ländern. An zweiter Stelle folgt demnach Großbritannien mit 145 Standorten, Russland verfügt über rund drei Dutzend, China über fünf.

In Europa befinden sich allein in Deutschland neun US-Garnisonen, jeweils zwei in Belgien und Italien, eine im Kosovo. Die Zertrümmerung Jugoslawiens einschließlich Abspaltung des Kosovo hatte mit der Errichtung des dortigen »Camp Bondsteel«, in dem sich 7.000 US-Soldaten aufhalten, ein klares Resultat und auch ein Motiv für den NATO-Angriffskrieg von 1999. »Bondsteel« wird in Medien öfter als einer der »wichtigsten US-Militärstützpunkte außerhalb der USA« (Berliner Zeitung vom 5. April) bezeichnet. In Jugoslawien aber, behauptete Olaf Scholz am 15. Fe­bruar in Moskau, habe es vor 23 Jahren »eine etwas andere Situation« gegeben als beim Krieg Kiews gegen die Bevölkerung des Donbass seit 2014, nämlich »die Gefahr eines Völkermordes«. Sein Gastgeber Wladimir Putin hatte bis dahin lediglich darauf hingewiesen, dass es entgegen den Behauptungen von Scholz 1999 bereits einen Krieg in Europa gegeben habe. Nach Scholz' Replik sah sich der russische Präsident veranlasst, zu erklären, »dass das, was im Donbass geschieht, heute an Völkermord grenzt«. Noch am selben Abend – sozusagen während des Rückflugs von Scholz nach Berlin – verstärkte Kiew massiv den Artilleriebeschuss gegen Wohngebiete im Donbass, nachzulesen in den Protokollen der OSZE-Beobachter.

Diese Eskalation kam in westlichen Medien nicht vor, erst recht nicht, dass es längst eine Reihe von ukrainischen Pendants zu »Camp Bondsteel« gibt. USA und NATO haben mehrere Milliarden US-Dollar in den Aufbau von Stützpunkten gesteckt, z. B. in der Hafenstadt Otschakiw. Dort wurden seit 2017 ein Militärflughafen und eine Marinebasis ausgebaut, die – wie Putin in seiner Rede vom 21. Februar festhielt – den Einsatz von Präzisionswaffen gegen die gesamte russische Schwarzmeerflotte ermöglicht. Otschakiw wird im Westen so gut wie nie erwähnt.

Der geheime Aufbau militärischer und geheimdienstlicher Infrastruktur von USA und NATO – Biowaffenforschung eingeschlossen – ist ein Resultat des Putsches von 2014 und in der Rückschau auch eines seiner Motive. Der Aufstand im Donbass gegen die Nationalisten und Antisemiten in Kiew durchkreuzte den Plan, die Ukraine im Handstreich der NATO einzuverleiben. Nun »verteidigt« der Kriegspakt seine Investitionen um jeden Preis. Das fällt mit einem erpressbaren, weil korrupten Präsidentendarsteller in Kiew, dessen Name am 2. Oktober 2021 in den »Panama Papers« auftauchte, leicht. Die neuen Basen mögen vorerst unbrauchbar sein, aufgegeben werden sie nicht. Ihre Bedeutung im globalen Angriffsnetz ist zu groß.