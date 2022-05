Erinnerung an Rodney King

Jeff Gritchen/The Orange County Register via AP Lora King, Tochter von Rodney King und Geschäftsführerin der gleichnamigen Stiftung, am vergangenen Freitag in Los Angeles

Vor 30 Jahren kam es nach dem Freispruch von vier Beamten des Los Angeles Police Department (LAPD) zu einem Aufstand in der kalifornischen Metropole und zu Protesten in weiteren Städten der USA. Ein Jahr zuvor hatte die Weltöffentlichkeit durch die Videoaufnahme eines Zeugen zum ersten Mal rassistische Polizeigewalt in Aktion direkt miterlebt. Die vier weißen Cops hatten den Afroamerikaner Rodney King wegen eines Verkehrsdelikts in einer Gewaltorgie fast zu Tode geprügelt. Malträtiert mit Aluminiumknüppeln und Tasern, war es ein Wunder, dass King überlebte, wenn auch mit schweren Verletzungen. Das Video lieferte erschreckende Beweise für die exzessive Gewaltanwendung durch die Schläger des LAPD und bestätigte die Beschwerden schwarzer und hispanischer Einwohner über zunehmende Polizeibrutalität.

Die Empörung über die Entscheidung der Geschworenen am 29. April 1992 hatte im Ghetto von South Central, wo der damals 25jährige King aufgewachsen war, zu fünftägigen Straßenkämpfen geführt. Offiziell forderten die Unruhen 58 Todesopfer und 2.383 Verletzte. Es gab rund 11.000 Festnahmen und einen Schaden von rund einer Milliarde US-Dollar. Die eingesetzte Nationalgarde erwies sich als machtlos gegen Plünderungen und Brandstiftungen.

Am vergangenen Freitag versammelten sich zum Jahrestag Familienmitglieder des 2012 bei einem Badeunfall verstorbenen Rodney King um 11 Uhr Ortszeit mit Gemeindevertretern des in »South Los Angeles« umbenannten Stadtteils zu einer Gedenkfeier. Die Stadt war vertreten durch Bürgermeister Eric Garcetti und Karen Bass (beide Demokraten), die in diesem Jahr als Garcettis Nachfolgerin kandidieren wird. Im Vordergrund standen gemeinnützige Organisationen, die sich seit 1992 für eine positive Entwicklung des früher wegen seiner Kriminalität berüchtigten Stadtteils einsetzen. Dazu gehören die Vereine »Faith and Community Empowerment« (FACE) und »Operation Hope« sowie das »Project Islamic Hope«.

An der Seite der Familie King nahmen auch Angehörige von Latasha Harlins teil. Dem 15jährige Mädchen war am 16. März 1991, nur zehn Tage nach der brutalen Attacke auf King, von der bewaffneten Inhaberin eines koreanischen Spirituosengeschäfts von hinten in den Kopf geschossen worden, weil die Geschäftsfrau den schwarzen Teenager misstrauisch beäugt und für eine Ladendiebin gehalten hatte. »Sie war keine Diebin. Sie starb mit zwei Dollar in der Hand«, erklärte ihre Cousine Shinese Harlins-Kilgore im Februar 2022 anlässlich einer Rückschau des US-Senders NBCLA auf die Ereignisse, die zum Aufstand geführt hatten. Trotz der klaren Faktenlage hatten die Geschworenen die Täterin damals nur wegen Totschlags schuldig gesprochen. Die Richterin setzte mit dem milden Strafmaß noch einen drauf und verurteilte die Ladenbesitzerin lediglich zu 500 US-Dollar Geldstrafe und 400 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Unfassbar für die schwarze Gemeinde, was im darauffolgenden Jahr zu dem ungeheuren Zorn beitrug, der sich während des Aufstands gegen koreanische Geschäfte entlud.

Die Gedenkfeier diente nach Meinung aller Beteiligten dazu, an den Gemeinsinn zu appellieren. Dazu gehörte auch die Forderung nach einer Entmilitarisierung der Polizei und einem respektvolleren Umgang mit der schwarzen und hispanischen Bevölkerung. Ort des Gedenkens war die Kreuzung West Florence und Normandie Avenue, das Epizentrum des damaligen Aufstandes. In den Annalen der Ohio State University in Columbus gilt das Ereignis bis heute als »die größte Episode ziviler Unruhen in der amerikanischen Geschichte«. Im Gegensatz zur Mehrzahl der von den Ghettos der schwarzen Bevölkerung ausgehenden »Urban riots« der 1960er Jahre war die Rebellion von 1992 eine multiethnische Erhebung. Studien belegen, dass 36,2 Prozent der damals Festgenommenen Afroamerikaner und 50,6 Prozent Latinos waren. Dass die Geschäfte koreanischer Inhaber von der aufgebrachten Menge angegriffen wurden, lag außer an der Empörung über Latashas Ermordung auch daran, dass sie das Monopol über die örtliche Versorgung mit Mitteln des täglichen Bedarfs innehatten.

Eingeladen zur Gedenkfeier waren deshalb auch Mitglieder der asiatisch-koreanischen Gemeinde. Connie Chung Joe, Geschäftsführerin der Vereinigung »Asian Americans Advancing Justice«, erklärte, der »Jahrestag der Unruhen« sei eine Erinnerung daran, »wie rassistische Ungerechtigkeit und Feindseligkeit gegenüber Schwarzen, insbesondere innerhalb unserer Justiz, seit Jahrzehnten in diesem Land fortbestehen«. Sie hob hervor, dagegen sei die Bewegung »Black Lives Matter« ebenso aufgetreten wie die Bewegung »Stop Asian Hate« gegen die China- und Asienfeindlichkeit während der Coronapandemie. Deshalb sei jetzt »ein guter Moment für die antirassistische Solidarität der schwarzen und asiatischen Bevölkerung«.

Lora King, Geschäftsführerin der »Rodney King Foundation«, zeigte in ihrer Rede Verständnis für das, was 1992 passiert war, und erinnerte an die Worte des US-Bürgerrechtlers Martin Luther King aus den 1960er Jahren, dass »Aufruhr die Sprache derer ist, die nicht gehört werden«. Ihr verstorbener Vater sei »zu einem Synonym für Polizeibrutalität« geworden, er habe jedoch »nie Hass oder Gewalt befürwortet«. Er sei sogar dafür verlacht worden, dass er angesichts der brennenden Stadt gefragt habe: »Können wir nicht alle miteinander auskommen?« Genau das sei sein Vermächtnis sowie das der in seinem Namen gegründeten Stiftung: »Einheit. Und Menschen zusammenzubringen«, so Lora King.