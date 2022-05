Mobilmachungs-Manifest des Tages: Offener Brief

i Images/IMAGO Viele deutsche Intellektuelle sind geistig mit an Bord: Ukrainische Panzer auf dem Marsch (10.4.2022)

Das ging schnell: Nur ein paar Tage, nachdem ein Kreis von halbwegs prominenten Leuten an den Bundeskanzler appelliert hat, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern und in diesem Krieg auf einen »Kompromiss« zu setzen, »den beide Seiten akzeptieren können«, holt die Siegfriedens-Fraktion zum Gegenschlag aus – mit einem offenen Brief an Scholz, den am Mittwoch die Zeit veröffentlichte.

Neu ist darin nichts. Hier wird in schiefem Deutsch einfach das wiederholt, was seit Wochen in jeder Lokalzeitung variiert wird: Die »Verteidigungsfähigkeit« der Ukraine muss maximal gestärkt, die »Kriegsfähigkeit Russlands« maximal geschwächt werden. Mit Waffenlieferungen und Sanktionen: »Die deutsche Geschichte gebietet alle Anstrengungen, erneute Vertreibungs- und Vernichtungskriege zu verhindern.«

Tristes, verlogenes Zeug. Fast schon wieder lustig ist, dass man unter diesem »Gegenappell« (dpa) genau die Namen findet, die auf dem Zettel gelandet wären, wenn man hätte raten sollen: das Springer-Universum (Mathias Döpfner, Deniz Yücel), der NATO-Liberalismus (Ralf Fücks, Marieluise Beck), der Grüßaugust des Imperialismus (Wolfgang Ischinger), die Clowns (Wigald Boning, Sascha Lobo), die geschichtsideologische Betreuung (Hedwig Richter, Karl Schlögel) und die Broterwerbs-Antikommunisten (Herta Müller, Marianne Birthler, Gerd Koenen, Ilko-Sascha Kowalczuk, Markus Meckel). Dazu der breite linksliberale Narrensaum.

Manifeste, mit denen Angestellte der herrschenden Klasse die Regierung stützen, haben in Deutschland eine lange Tradition – erinnert sei an das odiöse Manifest der 93 von 1914, in dem sich der Satz findet, »im Osten« tränke »das Blut der von russischen Horden hingeschlachteten Frauen und Kinder die Erde«. Diese menschenfeindliche Ideologie der Mobilmachung ist, wie sich in diesen Wochen zeigt, weiter sehr lebendig. Und sie wird auch diesmal wieder Leben kosten.