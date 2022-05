Pjöngjang testet erneut Rakete

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine mutmaßlich atomwaffenfähige Rakete getestet. Die ballistische Rakete sei am frühen Mittwoch nachmittag (Ortszeit) im Gebiet der Hauptstadt Pjöngjang abgefeuert worden, teilte der Generalstab mit. Sie sei 470 Kilometer weit in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen, bei einer Flughöhe von bis zu 780 Kilometern. Der Test erfolgte einen Tag nach der Ankündigung der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, möglichst noch in diesem Monat eine bereits vorbereitete Resolution gegen Pjöngjang dem Weltsicherheitsrat zur Abstimmung vorzulegen. (dpa/jW)