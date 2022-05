EU sagt Republik Moldau mehr Militärhilfe zu

Chisinau. EU-Ratspräsident Charles Michel hat der an die Ukraine angrenzenden Republik Moldau eine Ausweitung der Militärhilfe zugesagt. »In diesem Jahr wollen wir unsere Unterstützung für Moldau deutlich erhöhen, indem wir den Streitkräften des Landes zusätzliche militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen«, so Michel am Mittwoch bei einem Besuch. Michel sagte nach einem Treffen mit Moldaus Präsidentin Maia Sandu, die EU werde ihre Unterstützung »im Bereich der Logistik und der Cyberverteidigung« verstärken und versuchen, der Republik Moldau »mehr militärische Kapazitäten« zur Verfügung zu stellen. (AFP/jW)