LNG: Umwelthilfe fordert Baustopp

Wilhelmshaven. Mit einem neuen Terminal zum Import von Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven will die BRD unabhängiger von der Gaseinfuhr aus Russland werden – die Deutsche Umwelthilfe hat jetzt einen sofortigen Baustopp gefordert. Mit der Errichtung drohe die unumkehrbare Zerstörung eines Unterwasserbiotops, außerdem würden Schweinswale gefährdet, teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Baustart sei ohne Offenlegung der Unterlagen und ohne Beteiligung von Umweltverbänden genehmigt worden. Die Umwelthilfe habe deshalb Widerspruch gegen den Bescheid des Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz eingelegt. (dpa/jW)