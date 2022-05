8. Mai: Petition für Feiertag an Bundesrat

Erfurt. Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) hat angekündigt, am Donnerstag dem Bundesratspräsidenten Bodo Ramelow (Die Linke) in Erfurt die Petition »8. Mai zum Feiertag machen!« mit rund 175.000 Unterschriften zu übergeben. »Den 8. Mai zum gesetzlichen Feiertag zu machen wäre ein symbolischer Perspektivenwechsel: von der Sicht der ›Volksgemeinschaft‹ hin zur Sicht der Befreiten, der Verfolgten, des Widerstands«, erklärte der VVN-BdA-Bundesvorsitzende Florian Gutsche dazu in einer Mitteilung vom Mittwoch. (jW)