Allianz weitet Geschäfte in Afrika aus

München. Der Allianz-Versicherungskonzern will über ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit dem südafrikanischen Versicherer Sanlam seine Tätigkeiten in Afrika vervielfachen. Wie die Allianz am Mittwoch mitteilte, soll das Joint Venture in 29 Ländern tätig werden und größter panafrikanischer Versicherer werden. Ausgenommen ist die Republik Südafrika, in der Sanlam tätig ist. Laut Geschäftsbericht 2021 war der Versicherungskonzern in Afrika bislang in neun Ländern vertreten. In den USA läuft gegen die Allianz derzeit ein Verfahren, da Großkunden die Allianz Global Investors für Milliardenverluste im Frühjahr 2020 verantwortlich machen. (dpa/jW)