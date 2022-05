Moskau dementiert Generalmobilmachung

Moskau. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hat der Sprecher des russischen Präsidialamtes Spekulationen über eine bevorstehende Generalmobilmachung zurückgewiesen. »Das ist nicht wahr. Das ist Unsinn«, sagte Dmitri Peskow am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Auf die Frage, ob Präsident Wladimir Putin zum »Tag des Sieges« über das faschistische Deutschland am 9. Mai der Ukraine den Krieg erklären könnte, sagte Peskow ebenfalls: »Nein. Das ist Unsinn.« Putin wird an dem Tag eine Rede halten, die in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet wird. (dpa/jW)