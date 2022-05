BRD bestätigt Ende von Mali-Mission

Berlin. Die Bundesregierung hat das von der EU bereits beschlossene Ende der Ausbildung von Soldaten (EUTM) in dem westafrikanischen Staat Mali bestätigt. Würde diese fortgeführt, könnten »gut ausgebildete malische Soldaten« gemeinsam mit russischen Kräften »furchtbare Menschenrechtsverletzungen begehen«, sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Mittwoch bei der Kabinettsklausur im brandenburgischen Meseberg. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte bereits im April das Ende von EUTM angekündigt. In Mali hatten zuletzt rund 300 deutsche Soldaten malische Armeeangehörige militärisch ausgebildet. Die ähnlich gelagerte Mission »Gazelle« in Niger werde dagegen fortgesetzt. Dort sei die Regierung »ganz klar aufgestellt, dass sie nicht mit russischen Kräften zusammenarbeiten« wolle, sagte Lambrecht. (AFP/jW)