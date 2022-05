Bis zum letzten Tropfen

Oliver Killig/zb/dpa »Verhandlungsfrieden absolut ausgeschlossen« – Ursula von der Leyen beim Salut, Februar 2019

»Wir wollen, dass die ­Ukraine diesen Krieg gewinnt.« Mit diesen Worten hat die deutsche Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, am Mittwoch das sechste Sanktionspaket seit Kriegsbeginn präsentiert. Der Sieg der Ukraine setzt in den herrschenden deutschen Vorstellungen nicht nur eine militärische Niederlage Russlands voraus, sondern dessen bedingungslose Kapitulation. Das unterstrich von der Leyen ausdrücklich, indem sie Prozesse gegen »alle Kriegsknechte des Kremls« ankündigte. »Wir wissen, wer Sie sind, und Sie werden zur Rechenschaft gezogen.« Die Drohung schließt alle bedeutenden Politiker des Landes ein, auch den Präsidenten Wladimir Putin – ebenso wie sie einen Verhandlungsfrieden absolut ausschließt.

Das ist erkennbar von der ­Leyens Absicht, auch wenn die Ukraine dabei zugrunde gehen muss. Dass die Kommissionspräsidentin mit diesem maximalistischen Kriegsziel für die rund 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger der EU oder auch nur für die Regierungen der meisten Mitgliedstaaten spricht, ist unwahrscheinlich. Schon die von Brüssel vorgeschlagenen nächsten Sanktionen sind unmittelbar mit hohen Kosten und schweren wirtschaftlichen und sozialen Folgen verbunden. Nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten soll der Import von russischem Erdöl verboten sein, ab Jahresende auch die Einfuhr von Erdölprodukten wie Benzin, Diesel, Flugzeugtreibstoff und Heizöl. Nur für zwei Binnenländer mit einem hohen russischen Anteil am Erdölverbrauch, Ungarn und die Slowakei, sind Ausnahmeregelungen eingeplant, die nach unbestätigten Berichten bis Ende nächsten Jahres laufen könnten.

Im vergangenen Jahr importierten die Staaten der EU insgesamt etwa 15 Millionen Barrel Öl pro Tag, wovon 3,5 Millionen aus Russland kamen. Diese Menge vollständig zu ersetzen, wird beim gegenwärtigen Niveau der globalen Förderung, das kurzfristig kaum gesteigert werden kann, mit erheblichen Preissteigerungen, besonders fühlbar beim privaten Verbrauch, verbunden sein. In Deutschland wird hauptsächlich die Bevölkerung des Großraums Berlin sowie Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs direkt betroffen, die derzeit noch über die aus Russland kommende Druschba-Pipeline versorgt wird. Vor der PCK-Raffinerie in Schwedt, wo die Vernichtung Tausender Arbeitsplätze droht, wurde am Dienstag abend eine Demonstration unter dem Motto »Stirbt die PCK, stirbt die Region« polizeilich verhindert.

Das neue EU-Sanktionspaket umfasst mehr als das Ölembargo. Mit dem Ausschluss der Sberbank aus dem SWIFT-System solle »die vollständige Isolierung des russischen Finanzsektors zementiert« werden, so von der Leyen.

Die Kosten der kriegsverlängernden Maßnahmen sind horrend, weit über die der Waffenlieferungen hinaus. Von der Leyen verwies am Mittwoch auf eine Schätzung des Internationalen Währungsfonds, wonach die Ukraine ab sofort monatlich fünf Milliarden Euro pro Monat allein für die Auszahlung von Gehältern, Renten und Sozialleistungen brauche. Dazu werde Europa »seinen Beitrag leisten«, versprach die Kommissionspräsidentin. Außerdem seien in der Ukraine schon jetzt Schäden im Wert von mehreren hundert Milliarden Euro entstanden, die ein gigantisches Wiederaufbauprogramm »nach dem Krieg« erforderten.