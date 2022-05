Leicht schreibt sich anders

Agustin Marcarian/REUTERS Jeder einen Punkt und gut is’: River Plate’s Marcelo Herrera (hinten) im Duell mit Jussa von Fortaleza (13.4.2022)

Einen wunderschönen guten Morgen! Am 8. Februar startete die 63. Edition der Copa Libertadores, südamerikanisches Pendant der europäischen Champions League. Die Conmebol, südamerikanischer Fußballverband mit Sitz in Asunción, Paraguay, hat die Auswärtstorregel in allen ihren Wettbewerben abgeschafft. Die Hälfte der Gruppenphase ist vorbei. Anlass genug, um einen Blick auf das bisherige Abschneiden der sechs gestarteten Klubs des 15maligen und aktuellen Amerikameisters Argentinien zu werfen.

Meister River Plate ist mit Idealpunktzahl quasi durch, die Chancen für Estudiantes de La Plata, das sich über die Play-offs qualifizierte, wo der »Pincharrata« (Rattenaufspiesser) zwei chilenische Teams aus dem Weg räumen musste, stehen exzellent. Für Pokalsieger Boca Juniors, das mit erst einem Sieg aktuell Gruppenletzter ist, geht es heute Abend (Mittwoch) in der Höhe von La Paz fast schon um Alles oder Nichts. Vélez Sarsfield, bestes Team in der argentinischen Generaltabelle der Saison 2021, steht mit lediglich einem lauen Pünktchen vor dem Aus. Colón de Santa Fe muss zwar im letzten Gruppenspiel Ende Mai noch bei Verfolger Peñarol Montevideo antreten, hat aber zuvor zweimal Heimrecht gegen die paraguayischen Topklubs Cerro Porteño und Olimpia. Leicht schreibt sich dennoch anders. Indes wird sich das Schicksal von Talleres de Córdoba wohl erst am letzten Spieltag im Estadio San Carlos de Apoquindo von Santiago de Chile gegen die Universidad Católica aufhellen.

Colón und Talleres kicken heute Nacht um null Uhr (MEZ). Die Santafesinos wurden vergangene Woche in Asunción verschaukelt (zwei Tore irregulär aberkannt) und müssen nun gegen Cerro Porteño dringend einen Dreier einfahren. Talleres empfängt im Estadio Mario Alberto Kempes den Regattaverein Flamengo aus Rio de Janeiro, der Idealpunktzahl aufweist, im aktuellen Brasileirão jedoch schwächelt. Ein Sieg für die »T« ist unabdingbar.

Nachdem sich die Boca Juniors am Weekend für die Viertelfinals der argentinischen Meisterschaft qualifiziert haben, geht es für die Xeneizes morgen früh (zwei Uhr MEZ) in der Höhe von 3.650 Metern gegen Always Ready in La Paz um die Wurst. Die Blau-Goldenen werden mit der Machete zwischen den Zähnen kicken müssen. Bei einer denkbaren Niederlage müssten sechs Punkte in den verbleibenden Heimspielen gegen Corinthians und Deportivo Cali her – was aber auch nur theoretisch reicht.

River Plate muss Freitag nacht (null Uhr MEZ) nur einen Punkt im Norden Brasiliens gegen Fortaleza (punktloses Schlusslicht des Brasileirão) einfahren, um sich für die Achtelfinals zu qualifizieren. Sollte etwas schiefgehen, bleiben den Riverplatenses noch zwei Heimspiele. Dennoch strebt Trainerstratege Marcelo »Napoleón« Gallardo den Gruppensieg an, der bis zum Halbfinale das Heimrecht in den Rückspielen sichert.

Für Vélez zählt Freitag morgen in São Paulo gegen Red Bull Bragantino (Zweiter des Brasileirão) nur ein Kantersieg. Völlig ausgeschlossen. Chau, Fortín!

Estudiantes empfing bereits heute Nacht (2:30 MEZ) im Estadio Uno de La Plata den Klub der Intellektuellen Uruguays, Nacional de Montevideo. Ein Dreier für das Team von Ricardo »Ruso« Zielinski war dringend geboten, denn in zwei Wochen reisen die Platenses nach São Paulo zum Schicksalsmatch gegen Bragantino. Anschließend spielt Estudiantes noch bei Vélez, während der Brauseklub noch in Montevideo antreten muss, wo schließlich auch noch geträumt wird.