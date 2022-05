Nachschlag: Rollator statt Rocker

imageBROKER/MAL/IMAGO

Die Opagang, die unter Drohung mit Gehstockschlägen der Jugend ihr Taschengeld abzieht, war lange Zeit ein schaler Gag in abendlichen Comedyserien des Privatfernsehens. Jetzt ist die Angelegenheit in der Wissenschaft angekommen und ausnahmsweise kein Witz. »Alter und Devianz« heißt das Thema, für das es, so scheint’s, eine statistisch beglaubigte Relevanz gibt: Immer mehr Menschen über 60 Jahre begehen Straftaten, signifikant gestiegen ist die Zahl bei den Ü-70jährigen, weiß der Gerontologe Stefan Pohlmann. Dabei handelt es sich überwiegend um leichte Kriminalität – Betrugsfälle, Diebstähle, Sachbeschädigung, leichte Körperverletzung. Die Motive? Unterschiedlich. Sicher, Altersarmut, aber die ist, sagt der Alterswissenschaftler, lediglich eine Ursache, nicht die primäre. Kommen hinzu Langeweile und Nervenkitzel. Zum Problem wird, dass JVAs für betagte Straftäter auch als Pflegeanstalten wirken müssen. Geronto statt Gammler, Hüftschaden statt halbstark, Rollator statt Rocker. The times they are a changing. (brat)