Rotlicht: USAID

U.S. Army/ZUMA Press/imago images US-Fallschirmjäger laden in Polen USAID-Hilfsgüter aus (Jasionka, 25.2.2022)

Am 22. April 2022 teilte die US-Entwicklungshilfeagentur (USAID) auf ihrer Homepage mit, die USA würden über die U. S. Agency for International Development »131 Millionen Dollar investieren, um (…) die Widerstandsfähigkeit der ­Ukraine zu stärken«. Ziel der »Investition« sei die »Unterstützung unabhängiger Medien, die Bekämpfung von Desinformation« sowie der »Schutz von Aktivisten und gefährdeten Gruppen in der Ukraine und den umliegenden Ländern«. Die Meldung war unvollständig, denn die Zuwendung von umgerechnet 124 Millionen Euro erfolgt zusätzlich zu 10,3 Milliarden Euro, die Washington laut dem »Ukraine Support Tracker« des Kieler Instituts für Weltwirtschaft seit Ende Januar bereits in die Regierung von Präsident Wolodimir Selenskij investiert hat. ­USAID ist seit 1992 offen in der Ukraine aktiv und unterstützt nach eigenen Angaben mit mehr als 40 Programmen »die demokratische Transformation des Landes und seine Integration in westliche politische, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Institutionen«. Entwicklungshilfe eben, wie Washington sie versteht.

Die im November 1961 gegründete Agentur hat formal den Auftrag, alle Aktivitäten der US-Außenpolitik im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit zu koordinieren. Sie geht auf eine Idee von Präsident Harry S. Truman zurück, der 1949 – zu Beginn des Kalten Krieges – ein Programm zur internationalen Zusammenarbeit angeregt hatte, das sich auf die Schaffung von Märkten für die Vereinigten Staaten durch die Verringerung der Armut und die Steigerung der Produktion in den Entwicklungsländern und außerdem auf die Abwehr von »Bedrohungen durch den Kommunismus« konzentrieren sollte.

Die dem US-Außenministerium unterstehende Agentur hat ihren Hauptsitz in Washington, D. C. Mit »Außenstellen« in zahlreichen Ländern der Welt gilt sie auch als Vorfeldorganisation des Auslandsgeheimdienstes CIA. Die Behörde, die sich selbst zwar als Nichtregierungsorganisation bezeichnet, ist eines der Instrumente des Weißen Hauses, das die Nachrichtendienste nutzen, um Informationen über andere Länder zu erhalten und deren Innen- und Außenpolitik zu beeinflussen. Dazu werden in aller Welt »Medienprojekte«, »unabhängige Journalisten«, »Menschenrechtsaktivisten« und »NGOs« finanziert, die versuchen, in ihren Ländern US-genehme Regierungen zu errichten. Seit Jahren wird ­USAID außerdem vorgeworfen, neben politischer Einflussnahme auch selbst Spionage zu betreiben. So hatte die Organisation 2009 den als Touristen getarnten Spion Alan Gross nach Kuba geschickt. Gross wurde dort allerdings enttarnt und zu 15 Jahren Haft verurteilt. Am 17. Dezember 2014 wurde er im Austausch mit den in den USA inhaftierten »Cuban Five« entlassen.

2022 verfügt die ­USAID über ein Budget von 27,7 Milliarden US-Dollar (26,3 Milliarden Euro). Im kommenden Jahr will US-Präsident Joseph Biden den Betrag um sechs Prozent auf 29,4 Milliarden Dollar erhöhen, offiziell für Personal und die Organisation humanitärer Projekte. Doch statt für Medikamente, Nahrungsmittel und warme Decken gibt die Agentur die Steuergelder der US-Bürger weiterhin vor allem dafür aus, in aller Welt unliebsame Regierungen zu destabilisieren. Mit der CIA und dem National Endowment for Democracy (NED), einer ebenfalls vom US-Außenministerium finanzierten Dachorganisation, über die US-freundliche NGOs finanziell unterstützt werden, ist ­USAID ein zentraler Förderer »bunter Revolutionen«. Neben Projekten, die sich gegen Russland und China richten, »investiert« die Behörde vor allem Jahr für Jahr Millionenbeträge in Lateinamerika, um störende Regierungen wie die Kubas, Nicaraguas, Boliviens und Venezuelas zu destabilisieren.