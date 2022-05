Die dunkle Passage

2020 Les filmes de L'Arlequin/Balance Film/XBO Film/MAUR Film Die Mörder und Menschenhändler bleiben düster wie die Umgebung: Szene aus »Die Odyssee«

Was den Fluchtfilm vom Roadmovie trennt? Eine Welt. Von A nach B zu kommen macht ja noch keine Handlung. Flucht reiht nicht wahllos Einzelheiten aneinander, sie hat Sinn und Struktur. Weshalb der Fluchtfilm, anders als das Roadmovie, öfter mal gelingt. Lassen wir das revisionistische Blech beiseite. Den erinnerungspolitischen Fetzen »Der Feind im Innern« (2006) etwa oder den Nazischinken »Heimkehr« (1941), wo Paula Wessely mit kernseifiger Stimme die Landnahme Osteuropas durch die Naziwehrmacht termingerecht rechtfertigt.

Ich meine vielmehr Stücke wie Charlie Chaplins »The Immigrant« (1917), der das Thema heiter packt, als Handlung um Menschen, die ihr Glück suchen. Oder Aki Kaurismäkis »Die andere Seite der Hoffnung« (2017), in dem die eigentliche Flucht überhaupt erst in Europa, am Ziel der Flucht, beginnt. Der »Zug des Lebens« (1998) führt den Zuschauer eine Handlung lang an der Nase herum, bis er mit der letzten Einstellung die Wirklichkeit in die Groteske hereinbrechen lässt. »Ein Sack voll Murmeln« (2017) spielt an zwei von den Eltern getrennten jüdischen Kindern die Erfordernisse, Haltungen und Strategien einer Flucht durch.

Auch »Die Odyssee« handelt von zwei Geschwistern, die von ihren Eltern getrennt durch Europa fliehen müssen. Kyona und ihr Bruder Adriel leben im Dorf Novi Varna. Sie streifen durch die nahe gelegenen Wälder, als Rauch aus den Häusern aufsteigt. Milizen überfallen die dort lebenden »Joriden«, zu denen auch die Familie der Kinder gehört. Auf der Flucht werden sie von den Eltern getrennt und müssen den verabredeten Ort allein erreichen. Kyona und Adriel begegnen unterwegs allerhand Situationen und Typen, die im Komplex Vertreibung/Flucht/Mi­gration ihren Platz haben: soldatische Gewalt, Verstecken, Menschenhandel, Schleuser, Vagabunden, Kriminalität in Auffanglagern. »Wie Welpen« werden die Geschwister an ein kinderloses Ehepaar verkauft, das sich zu ihren neuen Eltern erklärt, sie aber als Besitz behandelt, ihnen neue Namen gibt und sie zwingt, ihr Aussehen zu verändern.

»Novi Varna« und die »Joriden« sind fiktiv. Es fällt nicht schwer zu entschlüsseln, was da gemeint ist, zumal die Autorin Florence Miailhe die Idee zum Film tatsächlich ihrer Familiengeschichte entnommen hat. Man erkennt die antisemitischen Pogrome im Osteuropa des frühen 20. Jahrhunderts wieder: »Sie taten es nur aus Hass, sie brauchten einen Feind«, heißt es über die mordenden Nachbarn der »Joriden«. Miailhes Großeltern stammen aus Odessa und mussten von dort fliehen. Der Film verzichtet allerdings auf exakte Historisierung. Während Novi Varna wie ein waschechtes Schtetl aussieht, sehen wir in einer späteren Szene eine Frau vor einem Flatscreen sitzen. Das Biographische und das Historische stellen Elemente bereit, die Handlung selbst ist poetisch.

Ganz ähnlich wie in »O Brother, Where Art Thou?« (2000), auch ein Fluchtfilm übrigens, ist die scheinbar historische Welt mit zahlreichen mythischen und vor allem märchenhaften Motiven gefüllt: Das Sujet der verlorenen Geschwister ruft Grimms Hänsel und Gretel auf, aber auch Andersens Gerda und Kay. Entsprechend wird Adriel in Gefangenschaft gemästet und kalt und bleich wie Eis. Wie Gretel ist auch Kyona die starke Schwester, die Widerstand leistet, während der Bruder gebrochen wird. Wie Jorinde lässt Kyona auf der Flucht Vögel frei. Später kommt sie bei einer alten Frau namens »Baba Jaga« unter. Eine Kinderbande im Auffanglager nennt sich die »sieben Raben«. Wie Rapunzel (oder Simson) verliert Kyona ihr Haar.

Das Poetische verhindert, dass die Handlung am Stoff klebt. Sie wird verallgemeinerbar, also im höheren Sinne realistisch. Wir sehen nicht irgendeine Flucht, wir sehen Flucht in all ihren Facetten. Dennoch muss der Film in seiner Wirkung auf unsere Gegenwart bezogen werden. Die Erzählung der sogenannten Asylkritiker vom Wirtschaftsflüchtling, der in den reichen Westen wolle, statt seine Weltgegend aus dem Dreck in den Wohlstand zu hieven, wird hier anschaulich zerstört. Das Verlassen des eigenen Lebensraums, die gefährliche große Reise, die Ungewissheit des Ziels – man flieht nicht mal eben von einem Kontinent auf einen anderen. Massenhafte Flucht findet statt, wo Lebensräume zerstört wurden, wo große Not Menschen antreibt. Der sogenannte Wirtschaftsflüchtling ist bestenfalls eine Randerscheinung.

Zum Realismus hin treibt auch die künstlerische Form, die das Werk besonders macht. Nicht einzigartig aber, denn mit »Loving Vincent« (2017) gibt es bereits einen Film, der eine ähnliche Technik verwendet. Mit Pinsel auf Glas aufgetragene Gemälde schaffen Animation in Öl, so dass der bekannte Satz »every frame a painting« (jede Einstellung ein Gemälde) buchstäblich zutrifft. Die Bilder wurden direkt mit der Kamera abgefilmt, Hintergrund und Figuren nicht nachträglich zusammengesetzt, jeder Frame von einer Hand komponiert, was viel aufwendiger ist als andere Verfahren der Animation. Die Produktion dieser (netto) 79 Minuten dauerte dann auch drei Jahre.

Am Stil der Bilder scheint nichts zufällig. Er führt weg vom Naturalismus und vom Drastischen, ohne schönzufärben. Der Duktus zielt mehr auf Profil denn auf Räumlichkeit, die Bilder erhalten damit Charakter, Umriss, und, so abgenutzt diese Vokabel auch sein mag, sie verfremden. Man sieht das Pogrom in dunklen Farben, es bleibt nur angedeutet und erzeugt trotzdem Unbehagen. Es ist dieser Bereich zwischen Verstand und Gefühl, der rationale Distanz und emotionale Überwältigung gleichermaßen ausschließt. Die Umgebung ist düster, die Kleidung der Figuren farbig. Das Helle und Bunte in einer grauen Weltgegend sind die Menschen, als Humanes im Inhumanen, Richtiges im Falschen. Denn die Mörder und Menschenhändler bleiben düster wie die Umgebung, verschwinden fast in ihr. So wird die Differenz zwischen den Menschen, die sich dem Wahn ihrer Zeit ergeben, und solchen, die ihr Denken und Handeln auf Besseres richten, sinnlich erfahrbar gemacht.