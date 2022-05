Bernhard Schurian/Heike Ruschmeyer Heike Ruschmeyer: »Die Feiertagskinder«, 2004, Kunstharz, Ölfarbe auf Nessel, 190 x 130 cm

Die junge-Welt-Ladengalerie heißt jetzt Maigalerie. Raider heißt jetzt Twix, und es ändert sich nichts?

(Lacht.) Es ändert sich einiges. Und natürlich wird alles besser. Die Ladengalerie ist ja schon 15 Jahre alt. 2007 gegründet, damals mit einer neuen Ausstellung von Joachim John. Gleichzeitig wurden aber auch Veranstaltungen gemacht, und es war ein Buch- und Medienshop. Jetzt wollen wir das trennen. Der Buchshop, aber auch der neue Servicepunkt für die Betreuung von Leserinnen und Lesern wird auf die andere Seite der Torstraße 6 verlagert. Die Galerie wird jetzt eine richtige Galerie. Wir haben die Ausstellungsräume leergeräumt, einen White Cube daraus gemacht. Wir werden diese wunderbaren, großen Räume nutzen, um sie komplett mit Kunst zu bespielen. Die Lage ist phantastisch, hier im Viertel gibt es viele Galerien.

Heike Ruschmeyer ist bekannt für ihre drastischen, teils morbiden Darstellungen von toten Kindern. Gute Laune macht das nicht. Warum wählten Sie ihre Werke für die Auftaktausstellung »Tatorte, Tatsachen«?

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, uns mit realistischer Kunst zu beschäftigen. Das ist nicht einfach nur figurative oder gegenständliche Kunst. Das ist Kunst, die sich tatsächlich mit der Realität, mit der Wirklichkeit beschäftigt, sie darstellt und uns anregt, darüber nachzudenken, unsere Sicht über sie zu ändern. Heike Ruschmeyer ist meiner Meinung nach eine ganz wichtige Künstlerin. Ihre Bilder sind zum Teil drastisch, das stimmt. Aber sie haben auch eine gewisse Schönheit. Es geht um Tod durch Gewalt im weitesten Sinne, womit sie sich nahezu manisch beschäftigt, und das seit über 40 Jahren. Das sind nicht nur tote Kinder, es sind auch Erwachsene – Suizid, erweiterter Suizid, politische Anschläge, Bilder, in denen sie sich mit der Frage beschäftigt, welches die Ursachen von Tod durch Gewalt sind. Da steckt letztendlich systemische Ungerechtigkeit dahinter. Deswegen finde ich ihre Bilder so wichtig. Sie sind zum Teil schwer auszuhalten, den Betrachtern wird sehr viel abverlangt. Aber genau das ist es, was unsere Galerie auch machen soll im Vergleich zu anderen.

Mit welchem Konzept möchte sich die Maigalerie in der Berliner Kunstszene profilieren?

Wir sitzen hier jetzt tatsächlich an der Peripherie der sich ausbreitenden Kunstszene. Wir werden nicht wie andere vordergründig auf Verkäuflichkeit von Kunst achten, sondern wir wollen Kunst ausstellen, die wir in dieser Zeit für wichtig halten. Andere Galerien müssen darauf achten, dass sie die Marktgesetze, die Marktregeln beachten. Sie wollen verkaufen, wollen Profit machen. Bei uns kann man natürlich etwa die Grafiken der junge-Welt-Kunstedition erwerben, aber das steht nicht im Vordergrund.

Was ist mit den beliebten, etablier­ten Ladengalerie-Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerten oder Diskussionsrunden? Wird es die weiterhin geben?

Die wird es weiterhin geben. Wir wollen diese Formate auch ausbauen. Die Galerie bleibt ein Ort für Gegenkultur, für gegenkulturelle Begegnungen. Wir werden auch versuchen, die Veranstaltungen mit der Kunst zu verbinden, Begegnungen zwischen Künstlern und Betrachtern zu schaffen.

Was ist als nächstes geplant?

Das Grundkonzept ist, dass wir erst einmal vier große Ausstellungen im Jahr machen wollen, die jeweils mit einer Publikation begleitet werden. Nach »Tatorte, Tatsachen«, die bis 25. Juni zu sehen ist, machen wir im Sommer weiter mit einer Ausstellung zum 155. Geburtstag von Käthe Kollwitz, die den Titel »Inspiration Kollwitz« trägt. Das ist von Künstlern selbst angeregt worden, 22 werden zu dem Thema ausstellen. Käthe Kollwitz ist sicherlich die prominenteste Pazifistin in der deutschen Kunst. Uns ist sehr wichtig, dieses Thema mit Kunst noch mal ins Bewusstsein zu heben.