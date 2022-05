Es ist ja nur der Osten

Axel Schmidt /REUTERS »Im Stich gelassen«: PCK-Raffinerie in Schwedt an der Oder

Ein Embargo gegen russisches Öl rückt näher. Spätestens an diesem Mittwoch will die EU-Kommission ihre Pläne dazu vorstellen. Für Ostdeutschland ist das Schlimmste zu befürchten. Die Raffinerien in Schwedt und Leuna werden schließlich zu hundert Prozent über die »Druschba«-Pipeline versorgt. Neben der Versorgung ganzer Regionen sind Tausende Arbeitsplätze gefährdet.

»Die aktuelle Debatte über einen Einfuhrstopp für Erdöl ist unehrlich und fahrlässig«, sagte Christian Görke, früherer Finanzminister von Brandenburg und heute Bundestagsabgeordneter der Partei Die Linke, am Dienstag im Gespräch mit jW. An der PCK-Raffinerie in Schwedt hingen 95 Prozent der Versorgung mit Kraftstoffen im Raum Berlin-Brandenburg. Es brauche da »keine Schnellschüsse, die sich vielleicht medial gut verkaufen lassen«. Damit würden «die Menschen in Brandenburg im Stich (ge)lassen«.

Tatsächlich sind die Folgen eines Embargos kaum abzuschätzen. Wen die PCK-Raffinerie beliefert, ist auch Robert Habeck (Grüne) unklar. »Ehrlich gesagt, ganz genau wissen wir gar nicht, wohin die Lieferbeziehungen gehen«, sagte der Bundeswirtschaftsminister am Montag abend im ZDF-»Heute-Journal« – die Chefs des russischen Energiekonzerns Rosneft, PCK-Mehrheitseigentümer, ließen »uns nicht in ihre Bücher reinschauen«. Mit Lieferausfällen und Preisexplosionen sei jedoch zu rechnen: »Es soll niemand sagen, er hätte es nicht vorher gewusst, wenn nachher die Preise nach oben gehen. Das wird sehr sicher so kommen.«

Dass sich die Raffinerie problemlos mit Öl aus anderen Quellen beliefern ließe, ist für Görke nur Wunschdenken. »Die Raffinerie ist speziell auf schwefelhaltiges Erdöl aus Russland ausgelegt«, sagte er; die aufwändige Umstellung sei nur mit »massivsten Investitionen« möglich. Und dazu könne man den Eigentümer nicht zwingen. Auch darum soll über eine Gesetzesänderung eine Enteignung möglich werden.

Alternativ könnte die Raffinerie über eine Pipeline für Tankeröl aus Rostock versorgt werden, allerdings nicht mit den bisherigen Mengen, sondern nur bis zu 60 Prozent von ihnen. Lieferungen könnten auch über die sogenannte Plock-Pipeline vom Hafen in Gdansk aus erfolgen, aber Polen lehnt Öllieferungen nach Schwedt ab, solange die Raffinerie Rosneft gehört. Und so scheint die Funktionstüchtigkeit der Raffinerie stark gefährdet. Das Handelsblatt berichtete am Sonntag von einem Vorfall im Jahr 2019. Damals habe verunreinigtes Öl zu einem Abschalten der »Druschba«-Pipeline geführt. Ersatz musste über Rostock geliefert werden. Die Stabilität der Prozesse in der Raffinerie sei damals kaum noch gewährleistet gewesen. »Die chemischen Verfahren drohten zusammenzubrechen«, hieß es in dem Bericht.

Vor diesem Hintergrund wies Görke auf die 1.200 gefährdeten Arbeitsplätze in der Raffinerie hin. Dazu kommen Zulieferer, Servicedienstleister und andere indirekt über PCK Beschäftigte. »Außerdem liefert PCK kaum ersetzbare Vorprodukte für die chemische Industrie, die in Ostdeutschland 65.000 Menschen beschäftigt«, so Görke. Wenn die Bundesregierung an ihrer Eskalationspolitik festhalte, müsse sie für diese Menschen in vollem Umfang die Verantwortung übernehmen.

Die Landesregierung in Brandenburg geht nicht vom Erhalt aller Arbeitsplätze aus. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) meinte Ende April, es gehe nicht ohne »Personalanpassungen«. Und Umweltminister Axel Vogel (Grüne) sagte: »Wir sind uns im klaren, dass Schwedt als Standort der Erdölindustrie auch irgendwann ein Endstadium erreichen wird«.