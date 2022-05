Berlin umgarnt Modi

Michele Tantussi/REUTERS Bemühungen auf allen Ebenen: Indiens Premier Narendra Modi (vorne) zu Besuch bei Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin (2.5.2022)

Eines hatte Arindam Bagchi bereits vorab klarstellen wollen. Als der Sprecher des indischen Außenministeriums in der vergangenen Woche gefragt wurde, ob bei der aktuellen Europareise von Premierminister Narendra Modi mit einer Kursänderung in der indischen Russland-Politik zu rechnen sei, da wies er dies kategorisch zurück. »Unsere Position zu Sanktionen hat sich kein bisschen verändert«, bestätigte Bagchi gegenüber der Tageszeitung The Hindu. Neu-Delhi habe UN-Sanktionen stets eingehalten, erklärte er, die aktuellen westlichen Zwangsmaßnahmen gegen Moskau aber haben eben kein UN-Mandat. Deshalb werde Indiens Regierung auch ihre Bemühungen fortsetzen, die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland »stabil zu halten«. Selbstverständlich werde bei Modis Gesprächen in Berlin, Kopenhagen und Paris auch der Ukraine-Krieg ein Thema sein, doch gehe Neu-Delhi davon aus, dass nicht dieser, sondern bilaterale Fragen im Mittelpunkt stünden.

Einen zentralen Stellenwert hatten bei den deutsch-indischen Regierungskonsultationen, die am Montag bereits zum sechsten Mal seit 2011 stattfanden, tatsächlich wirtschaftliche Themen. Die deutsche Industrie hat erhebliches Interesse am Ausbau der Beziehungen: Im Machtkampf des Westens gegen Moskau verliert die BRD derzeit ihren russischen Absatzmarkt – im Machtkampf gegen Beijing drohen früher oder später auch Einbrüche auf dem sehr wichtigen chinesischen Markt.

Indien hätte das Potential, zum Ersatzmarkt für die exportfixierte deutsche Industrie zu werden. Der bilaterale Handel lässt bisher aus hiesiger Sicht sehr zu wünschen übrig. Mit einem Handelsvolumen von lediglich 23,3 Milliarden Euro lag das Land im vergangenen Jahr auf der Rangliste der deutschen Handelspartner lediglich auf Platz 24 – hinter Norwegen und Irland, nur knapp vor Mexiko. Für ein Land mit bald 1,5 Milliarden Einwohnern muss aus der Perspektive deutscher Unternehmer mehr drin sein. »Eine engere Partnerschaft mit Indien« wäre »eine gute Nachricht«, teilte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) bereits vor den Regierungskonsultationen mit.

Entsprechende Bemühungen laufen gegenwärtig auf allen Ebenen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei einem Besuch in Neu-Delhi am 24. und 25. April den Neustart der Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien angekündigt. Die Gespräche darüber waren im Jahr 2013 aufgrund unüberbrückbarer Differenzen abgebrochen worden. Der vor rund einem Jahr gefällte Beschluss, sie wiederaufzunehmen, hat bisher noch keine nennenswerten Konsequenzen gehabt. Jetzt soll es schnell gehen – auch, weil Großbritannien ebenfalls über ein Freihandelsabkommen mit Indien verhandelt und noch in diesem Jahr eine Einigung herbeiführen will. Die EU gerät London gegenüber in Rückstand. Unabhängig davon suchte auch die Bundesregierung gestern neue Geschäfte mit Indien anzubahnen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Modi trafen sich mit deutschen Wirtschaftsvertretern in den Räumlichkeiten der Commerzbank am Pariser Platz.

Spezielle Fortschritte erhofft sich Berlin vor allem in zwei Branchen – bei den erneuerbaren Energieträgern und bei den Rüstungsexporten. Dies soll nicht nur die Ausfuhren steigern, sondern auch Indiens Beziehungen zu Russland schwächen. Neu-Delhi, traditioneller Käufer sowjetischen beziehungsweise russischen Kriegsgeräts, bezieht heute noch etwa die Hälfte seiner Waffen aus russischer Produktion. Berlin arbeitet daran, den – bislang mäßigen – Anteil deutscher Konzerne an den indischen Rüstungskäufen zu vergrößern und damit zugleich Moskau abzudrängen. Die Belieferung Indiens mit Technologie zur Nutzung erneuerbarer Energieträger wiederum zielt auch darauf ab, Neu-Delhi zum Verzicht auf russisches Erdöl zu bewegen. Indische Firmen haben seit Kriegsbeginn die Öleinfuhr aus Russland beträchtlich gesteigert und im laufenden Jahr bereits mehr russisches Öl importiert als im Gesamtjahr 2021. Scholz kündigte am Montag an, Berlin werde im kommenden Jahrzehnt insgesamt zehn Milliarden Euro bereitstellen, um Indien bei der Umstellung auf erneuerbare Energieträger zu unterstützen.

Scholz ließ auch in puncto Ukraine-Krieg nicht locker. Vorab hatte er in einem Interview mit der Tageszeitung The Indian Express erklärt, wer Kriegsverbrechen begangen habe, müsse »zur Verantwortung gezogen werden«. Er sei »zuversichtlich«, dass es dazu »eine breite Übereinstimmung zwischen unseren zwei Ländern« gebe: ein neuer Versuch, Indien in einen Bruch mit Russland zu treiben. Modi tat ihm den Gefallen nicht, sprach sich zwar offen gegen den Krieg aus – Indien hat dies, wie fast alle Staaten weltweit, von Anfang an getan –, ließ sich jedoch nicht zu einem offenen Affront gegen Moskau verleiten. Statt dessen warnte er, die »Verwerfungen, die der Krieg in der Ukraine ausgelöst hat« – das bezog die westlichen Russland-Sanktionen ein –, hätten unter anderem »die Preise für Energie in astronomische Höhen« schnellen lassen, was vor allem ärmere Staaten dramatisch belaste: eine sachlich begründete Retourkutsche gegen den Westen. Dessen ungeachtet gab Scholz bekannt, er habe Modi als Gast zum G7-Gipfel Ende Juni in Elmau eingeladen. Der einfache Grund: Der Westen benötigt Indien als Verbündeten im Machtkampf gegen China.