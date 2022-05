Chile: Verletzte nach 1.-Mai-Demo

Santiago de Chile. In Santiago de Chile sind am Rande einer Demonstration zum 1. Mai drei Menschen durch Schüsse verletzt worden. »Es gab Zusammenstöße zwischen Straßenverkäufern, die leider Schusswaffen eingesetzt und drei Menschen verletzt haben«, sagte Polizeichef Enrique Moras am Sonntag (Ortszeit). Zwei Frauen und ein Mann seien verletzt worden. Zwei Ausländer seien wegen des Verdachts, die Schüsse abgefeuert zu haben, festgenommen worden. Zu der Demonstration in der chilenischen Hauptstadt hatte eine Gewerkschaft aufgerufen. (AFP/jW)