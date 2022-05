Äthiopien: Muslime mit Tränengas beschossen

Nairobi. Polizeikräfte in Äthiopien haben am Montag eine Menge von Hunderttausenden Muslimen mit Tränengas zerstreut, die sich in der Hauptstadt Addis Abeba am Feiertag Eid Al-Fitr zum Gebet versammelt hatten. Das Einschreiten der Einsatzkräfte sei nötig gewesen, da einige Anwesende die Gebetsfeier genutzt hätten, um gegen die Tötung von mindestens zwölf Muslimen in der nördlichen Stadt Gondar zu protestieren, teilte die Polizei mit. Die Gläubigen waren vergangene Woche während einer Beerdigungszeremonie in der hauptsächlich von Christen bewohnten Stadt von einer unbekannten Miliz angegriffen worden. (dpa/jW)