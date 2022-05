Neues Parlament in Ungarn konstituiert

Budapest. In Budapest hat sich das Anfang April gewählte Parlament konstituiert. Es wird weiterhin von der extrem reaktionären Fidesz-Partei des Ministerpräsidenten Viktor Orban dominiert. Mit 135 von 199 Abgeordneten verfügt sie – wie schon die meiste Zeit seit 2010 – über eine Zweidrittelmehrheit, die die Verfassung ändern kann. Die sechs Fraktionen des Oppositionsbündnisses »Ungarn in Einheit« haben 56, die faschistische Partei »Unsere Heimat« hat sechs Abgeordnete. Die deutsche Minderheit in Ungarn stellt einen Abgeordneten. (dpa/jW)