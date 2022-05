Gerettete aus Mittelmeer nach Sizilien gebracht

Rom. Die Hilfsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« hat rund 100 im Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge auf die italienische Insel Sizilien gebracht. Die »Geo Barents« habe am Montag im Hafen von Augusta angelegt, wie ein Sprecher auf Nachfrage sagte. Die Crew wartete mit den geretteten Flüchtlingen an Bord mehrere Tage auf dem Mittelmeer und stellte zuvor nach eigenen Angaben acht Anfragen für einen sicheren Hafen, ehe die Behörden das Schiff in Augusta anlegen ließen. (dpa/jW)