Etwa 250 Flüchtlinge überqueren Ärmelkanal

London. Innerhalb von zwei Tagen haben sich rund 250 Flüchtlinge auf kleinen Booten über den Ärmelkanal auf den Weg nach Großbritannien gemacht. Diese Zahlen teilte am Montag das britische Verteidigungsministerium mit. Zuvor hatte es – wohl wegen schwieriger Wetterbedingungen – eine Pause bei den Überquerungen gegeben. Laut offiziellen Angaben haben im Jahr 2021 mehr als 28.000 Flüchtlinge den Ärmelkanal von Frankreich in Richtung Großbritannien überquert. Premier Boris Johnson und Innenministerin Priti Patel hatten versprochen, die Zuwanderung könne nach dem »Brexit« stärker kontrolliert werden. Wegen der steigenden Zahlen steht vor allem Patel in ihrer Konservativen Partei stark unter Druck. (dpa/jW)