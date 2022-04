Bundesamt: EU-Bevölkerung stark mit Schadstoffen belastet

Silas Stein/dpa

Dessau-Roßlau. Die Bevölkerung der Europäischen Union ist bedenklich stark mit Schadstoffen belastet. Dem Umweltbundesamt in Dessau-Roßlau zufolge seien bei einer europäischen Studie etwa Weichmacher in allen untersuchten Kindern und Jugendlichen gefunden worden, wie der Deutschlandfunk am Mittwoch berichtete. Perfluorierte Alkylsubstanzen, die zum Beispiel in beschichteten Pfannen verwendet werden, seien in teilweise zu hohen Mengen im Blut vorhanden. Bis zu einem Viertel der Jugendlichen sei dabei mit Konzentrationen belastet, bei denen gesundheitliche Wirkungen nicht mehr mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden könnten.

Die Befunde sind das Ergebnis der europäischen Human-Biomonitoring-Initiative, die die deutsche Behörde koordiniert habe. Diese werde auf der internationalen Abschlusskonferenz des Projekts in Brüssel vorgestellt, die von Mittwoch bis diesen Donnerstag andauert. Das Projekt habe erstmals Vergleichsdaten über die Belastung der EU-Bevölkerung mit wichtigen Chemikalien erhoben. Die Datenerhebung hatte 2017 begonnen. (jW)