Biowaffen

Zu jW vom 28.4.: »Erfolg für Kriegstreiber«

(…) Der ukrainische ABC-Schutz habe von der Agentur des US-Militärs für die Reduzierung von Verteidigungsbedrohungen (Defense Threat Reduction Agency, DTRA) vier mobile Laboratorien erhalten, um den etwaigen Ausbruch von Seuchen frühzeitig feststellen zu können. (…) Zahlreiche Labore in der Ukraine seien auf den Biosafety-Level zwei gebracht worden. Vier Gefahrenstufen gibt es im Bereich der Forschung mit Erregern, die nicht automatisch Biowaffen sind, aber als solche zweckentfremdet werden können. Das öffentliche Dementi widerspricht insofern der eigenen Besorgnis der US-Botschaft in der Ukraine. Die Dementis, es gebe »so etwas« nicht in der Ukraine, sind mithin selbst Quatsch und entsprechen eher der oft eingesetzten Praxis, korinthenkackerisch Tatsachen zu widersprechen, indem man Wortklauberei einsetzt – frei nach dem Motto: Wir nannten es nicht Napalm, wir nannten es Napulm. Die USA erklärten, sie wollten helfen, das Kongo-Fieber auf der Krim zu bekämpfen sowie das Hantavirus. Den ukrainischen Agrarwissenschaftlern und der Tierversuchsanstalt in Dnipropetrowsk sicherte die DTRA Unterstützung zu. Für 1.810.547 US-Dollar sollte Black & Veatch Special Projects Corp. ein Labor bauen, das es zuvor nicht gab. Statt also die Bedrohung zu reduzieren, wie der Name sagt, wurde erst etwas erschaffen, das vorher nicht existent war. (…) Die Weltgesundheitsorganisation habe der Ukraine geraten, die hochgefährlichen Erreger zu vernichten, die sich in den »öffentlichen Gesundheitslaboren« des Landes befänden. Dies teilt die Nachrichtenagentur Reuters mit. Der Einmarsch Russlands habe die Gefahr erhöht, dass solche gefährlichen Krankheitserreger freigesetzt würden. Aber es habe nie Biowaffenlabore in der Ukraine gegeben, beteuern unisono die Vereinten Nationen, das Weiße Haus, das Pentagon und das US-Außenministerium.

Susanne Härpfer, Hamburg

Botanik und Lyrik

Zu jW vom 28.4.: »Schöne Geschichte«

Die Umbenennung des Parks ist eine angemessene Ehrung für die Dichterin Gertrud Kolmar, hat sie doch unter dem Titel »Bild der Rose. Ein Beet Sonette« Gedichte über 17 Rosenarten verfasst. Man könnte diese in dem Park pflanzen. Kolmar gehört mit Else Lasker-Schüler, Elisabeth Langgässer und Nelly Sachs zu den deutsch-jüdischen Dichterinnen und Schriftstellerinnen der 1930er Jahre. (…) Die nachgelassenen Gedichte von 1933/34 – »Im Lager«, »Die Gefangenen«, »Der Misshandelte«, »An die Gefangenen« und »Anno Domini 1933« – sind die ersten lyrischen Reaktionen in der zeitgenössischen Literatur auf den faschistischen Terror. (…)

Arndt Müller, Frankfurt am Main

Waffen nieder

Zu jW vom 25.4.: »Arbeiter gegen ­Kriegstreiber«

Wie interessant, dass italienische Arbeiter inzwischen hellsichtig formulieren: »Waffen nieder, Löhne rauf!« Während in Deutschland heftig und fast ohne Gegenwehr propagiert werden kann, dass man ohne Wohlstand durchaus gut auskommen könne, aber nicht ohne Waffen.

Joachim Seider, Berlin

Renegatentum

Zu jW vom 22.4.: »Mit der Brechstange ­abgerutscht«

In der 51. Ausgabe der Clara, der Zeitung der Fraktion Die Linke, legt die Partei ihr Renegatentum offen. Abgeordnete werden nach ihren Zielen gefragt. Abgesehen von Sevim Dagdelen spricht niemand die Abschaffung des Kapitalismus als wichtigstes Ziel an. Gregor Gysi findet deutliche Worte: »Putins imperiales Denken ist eine Katastrophe.« Kein Wort darüber, dass Russland mehrfach darauf hinwies, dass sich die NATO entgegen ihrer Zusage nach Osten ausdehnte, wodurch sich Russland bedroht fühlte, (…) und Russland immer wieder forderte, dass die Minsker Abkommen (und damit Erklärung 2202 des UN-Sicherheitsrates) umgesetzt werden und Frankreich, die BRD und die OSZE Selenskij dazu zwingen müssen. Nichts geschah, so dass Oleksij Danilow, der oberste Sicherheitsbeamte der Ukraine, erklärte, die Abkommen seien nicht umsetzbar. Weiter sagt Gysi, Putin wolle die Nachkriegsordnung mit militärischer Stärke verändern. Genau das aber tat die NATO in Exjugoslawien und bei ihrer Osterweiterung. Er fordert neue Initiativen zur Rüstungskontrolle, ohne zu sagen, dass es die USA waren, die die vorhandenen Verträge (ABM-, INF-Vertrag und »Open Skies«-Vertrag) aufkündigten. Er kritisiert die Sanktionen gegen Russland nur, weil er befürchtet, dass durch ein Zusammengehen Russlands und Chinas ein neuer Machtblock entsteht. Den aktuellen Block unter Führung der USA findet er gut. Kein Wort von Auflösung der NATO. Kein Wort darüber, dass keine Sanktionen gegen die USA, Frankreich und Großbritannien wegen der Kriege in Vietnam, Irak, Libyen oder Afghanistan verhängt wurden. (…)

Wolfgang Reinhardt, Nordhausen

Linke gegen Krieg

Zu jW vom 25.4.: »Aus dem Sack«

Der Beitrag von Erhard Crome vom 22. ­April und Reinhard Lauterbachs »Aus dem Sack« heben sich wohltuend von anderen Artikeln zum Ukraine-Krieg in (unserer) Zeitung ab. Direkte oder indirekte Zustimmungen zum Krieg schaden linken Positionen. Das soll nicht heißen, dass die NATO-Osterweiterung, die Brüskierung Russlands, die völkerrechtswidrigen Kriege des Westens unter Führung der USA seit Gründung der UNO als relevante Ursache oder zumindest Bedingung für den aktuellen Krieg keine Rolle mehr spielen würden und nicht mehr im Kontext Erwähnung finden sollten. Dennoch: Es scheint einigen offensichtlich sehr schwerzufallen, sich einzugestehen, dass Russland ein imperialistisches Land ist und nicht mehr die alte Sowjetunion. Aber diese für einige wohl schmerzhafte Erkenntnis ist unabdingbare Voraussetzung für eine marxistisch-leninistische Position zum aktuellen Krieg.

Hans-Jürgen Joseph, Berlin