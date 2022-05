Trügerischer Stillstand

Khalil Ashawi/REUTERS Fastenbrechen in Tadef, unweit der Frontlinie zwischen syrischer Armee und Dschihadisten (18. April)

Es ist ruhig in Syrien. Die Menschen begehen seit Wochen den islamischen Fastenmonat Ramadan und bereiten sich auf das Eid-Al-Fitr-Fest an diesem Montag vor, welches das Ende des Fastenmonats markiert. Noch kürzlich feierten katholische und orthodoxe Christen im Land Ostern, das traditionell in den Familien und in Kirchen mit Umzügen begangen wird. Politisch herrscht Stillstand in Syrien: Die Frontlinien im Nordosten und Nordwesten sind so gut wie eingefroren. Je länger dieser Zustand dauert, desto stärker vertiefen sich die wirtschaftlichen und sozialen Spaltungen im Land. Die Kriegsgewinnler bauen ihren Einfluss weiter aus, den sie sich durch Geschäfte zwischen den Fronten – Öl, Waffen, Flüchtlinge, Informationen – verschafft haben.

Wirtschaftlich wendet sich Syrien angesichts des offensichtlichen Unwillens der USA und der EU, das Land mit einem wirtschaftlichen Wiederaufbauprogramm zu unterstützen und zu stabilisieren, immer mehr dem Osten zu. Mit der Volksrepublik China unterzeichnete das syrische Außenministerium im Januar eine Absichtserklärung für die bilaterale Kooperation im Rahmen der »Belt and Road Initiative« (»Neue Seidenstraße«).

Militärisch setzen mehrere Staaten ihre Angriffe in Syrien fort. Die russische Armee greift vor allem Ausbildungszentren von dschihadistischen Gruppen im Süden Idlibs an. Israel attackierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Damaskus erneut einen Militärposten der Armee, dabei wurden vier syrische Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Die Raketen waren syrischen Militärangaben zufolge von den israelisch besetzten Golanhöhen abgefeuert worden. Das russische Außenministerium verurteilte den Angriff. Dieser verletze das internationale Recht und sei »nicht akzeptabel« und »unverantwortlich«, sagte Außenamtssprecherin Marija Sacharowa am Donnerstag in Moskau.

Auch die verbliebenen bewaffneten Gruppen in Syrien kämpfen weiter um Einfluss. Die punktuellen militärischen Eskalationen finden vor allem im Nordosten sowie im Nordwesten Syriens statt – Regionen, die von der Türkei besetzt sind oder in denen sich US-Streitkräfte aufhalten. Sie werden von lokalen politischen Akteuren kontrolliert. Ankara nutzt den Krieg in der Ukraine aus, um die mehrheitlich kurdischen Gebiete im Nordosten Syriens und im Nordirak anzugreifen. Dabei wurde am vergangenen Mittwoch das Elektrizitätswerk Hasaka-Tell Tamer beschädigt und außer Kraft gesetzt. Der Generaldirektor der Elektrizitätsgesellschaft, Ingenieur Anwar Okleh, sagte der syrischen Nachrichtenagentur SANA, die Leitung werde so schnell wie möglich repariert.

In Idlib spielt der Ukraine-Krieg ebenfalls eine Rolle. Die dort herrschende Al-Qaida-Formation Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) versucht, sich anderer konkurrierender Dschihadistengruppen zu entledigen, indem sie diese dazu drängt, als Söldner für Kiew im Krieg gegen Russland zu kämpfen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sollen bisher mehr als 190 von ihnen in der Ukraine getötet worden sein. Westliche Behauptungen, wonach bis zu 40.000 syrische Soldaten auf seiten Russlands kämpfen sollen, wurden bisher weder von Moskau noch von Damaskus bestätigt.

Vergangene Woche Montag wurde bei den monatlich stattfindenden Syrien-Sitzungen im UN-Sicherheitsrat eine weitere Gesprächsrunde über eine neue syrische Verfassung unter dem Dach der Vereinten Nationen vereinbart. Das achte Treffen dieser Art soll vom 28. Mai bis zum 3. Juni in Genf stattfinden. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, erklärte, die Gespräche bräuchten »einen Sinn für Kompromisse und eine konstruktive Beteiligung, um zu einer allgemeinen Verständigung der Gesprächsteilnehmer zu kommen«.

Auch bezeichnete er die Situation als weiterhin »heißen Konflikt« – Luftangriffe in Idlib und zunehmende Kämpfe um die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin (nordwestlich von Aleppo) machten das deutlich. Gleichwohl gebe es aber auch einen »Stillstand«, so der Diplomat. Dass Syrien nicht mehr in den Schlagzeilen internationaler Medien vorkomme, liege an dem Krieg in der Ukraine, nicht daran, dass der Konflikt in Syrien nachgelassen habe. »Nach wie vor ist Syrien die größte Vertreibungskrise der Welt«, betonte Pedersen. Die Zahl der Flüchtlinge, die das Land verlassen haben, beträgt demnach 6,8 Millionen Menschen, die Zahl der Inlandsvertriebenen 6,2 Millionen. Das sei die Hälfte der Bevölkerung vor dem Krieg.