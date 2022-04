Radeln gegen Putin

jW

Es gibt viele gute Gründe, öfter Fahrrad zu fahren und nicht mehr so oft oder nicht mehr so schnell mit dem Auto. Alles geschenkt und seit Jahrzehnten durchdekliniert. Neuerdings kommt ein ausgesprochen schlechtes Argument hinzu: Radeln oder Tempo 100 »gegen Putin«. Robert Habeck hat kurz vor Ostern gegenüber der Funke-Mediengruppe die Parole ausgegeben: »Jeder nicht gefahrene Kilometer ist ein Beitrag, um leichter von russischen Energielieferungen wegzukommen. Das Klima schützen wir obendrein.« (Und, so viel Chuzpe muss sein, es »schont den Geldbeutel«.)

Weder das eine noch das andere von Habecks Argumenten stimmt. Erstens macht man sich selbst zum Idioten, wenn man eine Zielsetzung des Staates zur Maxime des eigenen Handelns macht. Denn der »gegen Putin« Radelnde oder Trödelnde bekennt sich damit dazu, ein selbstbewusstes Rädchen in einer großen »nationalen Kraftanstrengung« zu sein. Ein Widerspruch. Zweitens ist die Vorstellung, mit dem durch Radeln oder Trödeln eingesparten Benzin Putin zu schädigen, in ihrer Wirksamkeit so zweifelhaft wie alle Akte des sogenannten Verbraucherwiderstands. Denn sie wäre, selbst wenn sich Millionen ihr anschließen würden, eine typische Ceteris-paribus-Betrachtung: Die erhoffte Wirkung träte (vielleicht) ein, wenn sich an den anderen Rahmenbedingungen nichts ändern würde.

Tut es aber, und zwar von der Seite derer, die den Leuten diesen Unsinn erzählen. Darauf hat der Fahrradpendler nicht den geringsten Einfluss. Was ein Krieg, wie der in der Ukraine, einschließlich seiner Verlängerung durch westliche Waffenlieferungen mit dem weltweiten CO2-Ausstoß anstellt, hat aus gutem Grund noch nie jemand auch nur versucht auszurechnen. Denn die Antwort liegt so sehr auf der Hand, dass die zugrundeliegende Frage lächerlich ist. Krieg und Klima sind ein Thema, das die grünen Klima- und Kriegsfreunde gern weiträumig umschiffen.

Mit dem Kriegsklima ist es einfacher. Im Rundfunk für Deutschland, dem DLF, interviewte am Mittwoch morgen Friedbert Meurer den Politikprofessor Johannes Varwick, der aufruft, »immer auch das Ende zu bedenken«. An sich eine jedem Lateinschüler als Beispiel der Differenzierung verschiedener Konjunktivformen nahegebrachte antike Weisheit. Aber Meurer fährt dem Professor über den Mund: Fallen Sie damit nicht der Ukraine in den Rücken? Das muss sich die Kölner Edelfunkanstalt selbst natürlich nicht vorwerfen lassen. In ihrer »Kalenderblatt«-Sendung am Donnerstag morgen feierte sie die ukrainischen Genozidbanden von der »Aufstandsarmee« UPA für ihren »Kampf gegen den Stalinismus«. Weißwaschgang auf Hochtouren.

Der zitierte Johannes Varwick konstatiert zu Recht einen »naiven Bellizismus«, der sich im deutschen Diskurs durchgesetzt habe. Beispiel Nikolaus Blome. In einer Spiegel-Kolumne vom Montag zeigte der Mann, der von Bild über Spiegel und RTL schon alle Sudelbuden abgeklappert hat, wie Krieg klimagerecht geführt werden könnte bzw. wie sich das Thema Klima gleich mit erledigen ließe. So wie AKWs von mancher Seite als Beitrag zur CO2-Vermeidung beworben werden, plädiert er dafür, die BRD solle sich mit dem Gedanken eigener Atomwaffen anfreunden. »Wir« müssten, so argumentiert er, aufhören, »uns immerfort böse Absichten (zu) unterstellen«.

Aber klar doch. »Wir« unterstellen uns immerfort gute Absichten, das verschafft »uns« das gute Gewissen, Überlebtheiten wie einen Atomwaffensperrvertrag von 1965 – den zu ratifizieren die damalige BRD sich über Jahre weigerte – oder den 1990 ausgesprochenen Verzicht auf deutsche Massenvernichtungswaffen rückgängig zu machen, den der praktisch denkende Helmut Kohl noch unterschrieb, um die DDR überantwortet zu bekommen. Vorbei. Beute im Sack, wir schauen nach vorne. In eine Zeit, in der das Klima wirklich keine Rolle mehr spielt.

Blome überschrieb seinen Text mit »Wie ich lernte, die Bombe zu lieben«. Das mit dem Lernen ist natürlich gelogen, er ist ein Fan deutscher Großmacht und traut sich jetzt, damit mal herauszukommen. Karl Kraus hat vor 103 Jahren über solche Leute gesagt: »Dass Krieg sein wird, erscheint denen am wenigsten unfassbar, welchen die Parole ›Jetzt ist Krieg‹ jede Ehrlosigkeit ermöglicht und gedeckt hat.«