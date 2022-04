»Take back the night!« Feministische Demo gegen patriarchale Gewalt. Sonnabend, 30.4., 20 Uhr, Berlin, Mauerpark. Veranstalter: »Take back the night!«

»Yallah Klassenkampf – No war but classwar!« Revolutionäre 1.-Mai-Demo. Sonntag, 1.5., Berlin, Hertzbergplatz, 16.30 Uhr. Veranstalter: Bündnis »Yallah Klassenkampf – No war but classwar!«

»Die Reichen sollen zahlen!«. Klassenkämpferischer Block auf der DGB-Demo. Sonntag, 1.5., Berlin, Alexanderplatz, 10 Uhr. Veranstalter: »Klassenkampf-Block«

»Von der Krise zur Enteignung. Die Reichen sollen zahlen«. Kiezdemo. Sonntag, 1.5., Berlin, 15 Uhr, Elise-und-Otto-Hampel-Platz. Veranstalter: »Hände weg vom Wedding!«

»Problemkiez Grunewald besuchen«. Fahrraddemo. Sonntag, 1.5., Berlin, Startpunkte: 10 Uhr, Gesundbrunnen; 10 Uhr, Ostkreuz/Kino Zukunft; 10.30 Uhr, Zickenplatz. Veranstalter: »My Gruni«

»Revolutionäre 1.-Mai-Demo«. Sonntag, 1.5., 16 Uhr, Hamburg, S-Bahnhof Berliner Tor. Und am 30.4., 16 Uhr, Klassenfest, S-Bahnhof Sternschanze. Veranstalter: »Revolutionärer 1. Mai, Hamburg«

»Verboten gut – Anarchismus in die Offensive«. Demonstration. Sonntag, 1.5., Hamburg, 18 Uhr, S-Bahnhof Wilhelmsburg/Neuenfelder Straße. Veranstalter: »Schwarzroter 1. Mai«

»Revolutionäre 1.-Mai-Demo«. Sonntag, 1.5., 11.30 Uhr, Stuttgart, Rotebühlplatz. Veranstalter: »Revolutionäre Aktion, Stuttgart«