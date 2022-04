Nachschlag: Notenvergabe

imago images/Mary Evans »Jamal Malik ist nur eine Frage vom Gewinn der 20 Millionen Rupien entfernt. Wie hat er das gemacht? A. Er hat betrogen. B. Er hat Glück gehabt. C. Er ist ein Genie. D. Es ist Schicksal«

Das Wall Street Journal nannte »Slumdog Millionaire« von Danny Boyle »das erste globalisierte Meisterwerk der Filmwelt«. Vordergründig geht es darin um den sprichwörtlichen Traum des Tellerwäschers, Millionär zu werden. In dem 2008 in Indien gedrehten britischen Film kann Millionär unter Umständen derjenige werden, der weiß, dass es sich bei dem Herrn, dessen Porträt auf der Hundert-Dollar-Note zu sehen ist, um Benjamin Franklin handelt. Der Held – Jamal Malik (Dev Patel) – ist einer von Millionen, dem die Frage nach der Hundert-Dollar-Note gestellt wird. Er ist ein Waisenjunge aus Dharavi, dem größten Slumviertel der 13-Millionen-Stadt Mumbai, der als Laufbursche in einem Callcenter arbeitet und bei der indischen Version von »Wer wird Millionär« den Höchstpreis von 20 Millionen Rupien gewinnt. Anders gesagt: In »Slumdog Millio­naire« wird das soziale Schicksal von den Konventionen der idiotischen Spiele geschrieben, vom TV-Quiz und vom Trivialroman. (aha)