ZUMA Press/imago/Montage jW

Großmacht Schweden

Zu jW vom 13.4.: »Säuberungsideologe des Tages: Alexander Graf Lambsdorff«

Was wird in »diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum« des mordlustigen Grafen Lambsdorff junior liegen? Eine sich »links« nennende Partei, die für jede Waffenlieferung, für jede Selenskij-Propaganda und für jede NATO-Verharmlosung zu haben ist? Langsam! Zwar fragte auch ich mich schon, ob ich den Zeitpunkt meines Austritts verpasst habe. Aber schon jetzt Genossen wie Tobias Pflüger allein unter den Falken lassen? Dann vorerst lieber noch hoffen, dass ich eine Ära nach Dietmar Bartsch und Matthias Höhn vielleicht noch erlebe. Sehr viel schneller als die sonst erwartbaren Austrittswellen werden sich allerdings die Wählerwanderungen in Gang setzen. Wer außer Lambsdorff braucht eine bellizistische »Linke« (…) – und wofür? »Politik heißt: etwas wollen« ist eine der Reden von Olof Palme. Er artikulierte sein humanes Wollen immer hübsch fein manierlich argumentativ, auch auf internationalem Parkett, etwa vor der UNO oder in der Bewegung der Blockfreien, und durchaus mit dem angemessenen bescheidenen Hinweis, dass Schweden im globalen Maßstab »nicht sehr bedeutend« sei – welch Gegensatz zur Ultraarroganz von Egomanen wie Wolodimir Selenskij und Andrij Melnyk, die ihre pseudosouveräne Nordwestukraine für den Nabel der Welt halten. Moralisch war Schweden damals jedenfalls eine Großmacht, mag es inzwischen auch die perspektivisch einzig sinnvolle und friedensbewahrende Haltung der Neutralität unbedacht in die Tonne treten wollen.

Bernhard May, Solingen

Interessen

Zu jW vom 25.4.: »Aus dem Sack«

Was heißt hier: »Aus dem Sack«? Wer kann schon wissen, was alles noch kommt, je länger der Konflikt dauert? Mit der Größe der Auseinandersetzung ändern sich jedenfalls auch die Ziele. Und an drei Seiten ist der Sack schon zu. Nur die Westseite ist noch offen. Eines sollte man allerdings nie vergessen: Die NATO-Osterweiterung hat zu diesem Konflikt geführt, die Gier des US-Imperialismus, Russlands Rohstoffe und Ländereien erobern zu wollen. Wozu sonst NATO-Truppen, -Flugzeuge und -Raketen an Russlands Grenze stationieren? Wenn schon Milliarden für Waffen investiert werden, dann soll sich der Aufwand schließlich auch lohnen! Auch im Irak, in Kuwait, Libyen und Syrien ging es den USA nur um Rohstoffe, ums Öl. Die Ziele der Ausbeuter versteht man auch ohne Studium. Hier ein Beispiel: »In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt«, sagte der ehemalige Bundesminister Egon Bahr (SPD) 2013 in Heidelberg vor einer Schulklasse in der Ebert-Gedenkstätte.

Lothar Böling, Düren

Selbstbestimmungsrecht

Zu jW vom 25.4.: »Aus dem Sack«

Die russische Eroberungsstrategie wird von Reinhard Lauterbach zu Recht problematisiert. Für Lenin hatte das Selbstbestimmungsrecht der Völker einen höheren Stellenwert, als ihm im heutigen Völkerrecht zukommt. Die Resolution 3314 (XXIX) der UN-Vollversammlung von 1974 wertet »jede militärische Besatzung, wie immer vorübergehend, (…) oder jede gewaltsame Annexion« als Aggression. Insoweit die Sezession der Krim von der Ukraine und ihr Eintritt in die Russische Föderation vollkommen gewaltfrei und selbstbestimmt erfolgten, mag es durchgehen, sie nicht als Aggression zu werten. Der Status der weiteren ukrainischen Schwarzmeerküste muss angesichts der dort tobenden Gewalt dagegen deutlich anders bewertet werden. Lauterbach wies in der jW vom 15. März darauf hin, dass eine Volksabstimmung zur Ausrufung einer »Volksrepublik Cherson« für Russland in »einer heftigen Blamage« enden würde. Eine dauerhafte Trennung von der Ukraine würde sich da völkerrechtlich kaum rechtfertigen lassen. In den Gebieten der Oblaste Donezk und Lugansk, die derzeit noch unter ukrainischer Kontrolle stehen, mag das anders aussehen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass sie jenen Regionen zugerechnet werden, denen durch die Minsker Abkommen ein Autonomiestatus zuzubilligen sei. Das Selbstverteidigungsrecht der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk (…) dürfte völkerrechtlich eindeutiger als Grund für das russische Eingreifen in den Krieg zwischen Kiew und dem Donbass taugen, und genau darauf beruft sich Putin in seiner betreffenden Rede mit dem Verweis auf den Artikel 51 der UN-Charta. (…)

Ulf Gerkan, Hannover

Fest der Heuchelei

Zu jW vom 25.4.: »›Die Absage heizt die Russophobie weiter an‹«

Auch ich war im ersten Moment empört, als ich von der Absage der offiziellen Feierlichkeiten in Torgau durch die Bürgermeisterin hörte. Empört, aber nicht verwundert – in puncto Russenhass wundert mich in diesem Land gar nichts mehr. Im nachhinein bin ich eigentlich froh, dass es so gekommen ist. Es wäre schön gewesen, wenn es ein Fest der Völkerfreundschaft und Verständigung gegeben hätte – aber machen wir uns nichts vor: In diesen Tagen eine offizielle Feier an der Elbe zu veranstalten, wäre das Gegenteil von dem geworden, was uns der Geist von Torgau eigentlich sagen will. Es wäre ein Fest der Heuchelei, Doppelmoral und der staatlich verordneten Lügen über Russland geworden, denn unvermeidlich wären dort Vertreter genau der Parteien und Medien aufgetreten, die permanent gegen Russland hetzen und für Krieg trommeln.

Ulrich Guhl, Strausberg

Gallischer Hahn

Zu jW vom 26.4.: »Viel zu privatisieren«

Emmanuel Macrons politisches Programm lässt sich von Anfang an in einem einzigen Satz zusammenfassen: Die Superreichen müssen noch schneller sehr viel reicher werden. Daraus folgt im Umkehrschluss zwingend: Die zahlreichen Armen werden noch zahlreicher werden und noch schneller weiter verarmen. Vive la France! Jedoch, der gallische Hahn ist zum Glück kein schlafwandelndes teutonisches Schaf. Mal schauen, was demnächst noch so alles passieren wird auf Frankreichs Straßen und Plätzen.

Reinhard Hopp, Berlin