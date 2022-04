Erinnerung an Odessa

SERGEY GUMENYUK/EPA via dpa Niemand ist eingeschritten, als zuerst die Zelte vor dem Gewerkschaftshaus angezündet wurden (Odessa, 2.5.2014)

Es gibt nicht einmal eine Gedenktafel für die Toten, geschweige denn eine Statue oder ein Pantheon. Nur ein riesiges, unentrinnbares Gebäude, das allein als Mausoleum für Ungerechtigkeit steht. Die große, kalte und trostlose Esplanade, die es umgibt, spiegelt perfekt die Stille und Gleichgültigkeit gegenüber den Verbrechen wider, die an diesem Ort in Odessa begangen wurden. Es war der 2. Mai 2014 und die Ukraine wurde seit zweieinhalb Monaten von der aus dem »Euromaidan« hervorgegangenen Junta regiert. Die Krim strebte danach, der Russischen Föderation beizutreten, und im Donbass keimten die Spannungen zwischen ukrainischen und russischen Empfindlichkeiten auf, die zum Ausbruch des gegenwärtigen Krieges führen sollten. Doch obwohl Odessa eine Stadt ist, die vom zaristischen Russland großgezogen wurde, blieb sie von der Gewalt, die der »Euromaidan« und seine Folgen auf der Krim oder im Donbass auslösten, relativ unberührt. In jenem Frühjahr 2014 schien Odessa so zu sein, wie man es immer gesagt hatte: ein Ort, dem es – außer unter der Nazibesatzung – gelungen war, eine gewisse kosmopolitische Identität zu bewahren, wo Griechen, Ukrainer, Russen, Bulgaren und Türken – neben vielen anderen Völkern – frei von ideologischen, religiösen und ethnischen Konflikten zusammenlebten. Nichts könnte weiter entfernt sein von dem, was kurz darauf geschehen sollte.

Die Feierlichkeiten zum 1. Mai 2014 (Tag der Arbeit) fanden in der Stadt Odessa noch in geordneter Weise statt. Zunächst gab es eine Demonstration, bei der auf einem der Haupttransparente zu lesen war: »Der Faschismus kommt nicht durch.« Gefolgt von einer friedlichen Begegnung zwischen den verschiedenen linken Strömungen mit einer Mischung aus russischen, ukrainischen und kommunistischen Fahnen (eine Vielfalt, die es seit diesem Tag nie wieder gegeben hat). Am nächsten Tag spielte Odessa Chornomorest ein Heimspiel gegen Metalist Charkow. Die Mitglieder beider Mannschaften sind, wie bei den meisten Teams in der ukrainischen Fußballliga, rechtsextrem. Außerdem hatten sich damals fast alle Fußballfans des Landes auf ein Manifest zur Verteidigung der »territorialen Integrität der Ukraine« geeinigt, eine Idee, die zwar legitim klingt, in Wirklichkeit aber auch bedeutete, die russischsprachige oder linksgerichtete Bevölkerung sozial und politisch in die Enge zu treiben, wie die Zeit zeigen sollte.

Der Plan der Hooligans, ultrarechten und nationalistischen Gruppen war es, vor dem Spiel am 2. Mai einen Marsch durch die Stadt abzuhalten. Wie erwartet, kam es zu Zusammenstößen zwischen ihnen und der prorussischen und linken Bevölkerung der Stadt. Die ersten Auseinandersetzungen fanden im Zentrum von Odessa statt, als die Gegner des »Euromaidan« auf die Paramilitärs vom Rechten Sektor trafen, der neonazistischen Gruppe, die seit 2013 die Proteste in Kiew angeführt hatte. Es gab Verletzte auf beiden Seiten und ein Pro-Maidan-Demonstrant wurde sogar getötet. Die linke und prorussische Stoßtruppe befand sich jedoch gegenüber dem ukrainischen ultranationalistischen Sektor zusammen mit all den Leuten, die von außen kamen, um sie zu unterstützen, in der absoluten Minderheit.

Nach und nach bahnten sich die mit Äxten, Helmen und kugelsicheren Westen bewaffneten Rechten ihren Weg durch die Jekaterinenskaja-, die Rischeljewskaja-, die Alexandrowski- und die Buninastraße und trafen schließlich auf der Kulinowo-Promenade ein. Diese Esplanade in der Nähe des Hauptbahnhofs ist ein zentraler, aber etwas trostloser Ort mit einem großen Platz, der außer mit dem Haus der Gewerkschaften kaum bebaut ist. Auf dieser Freifläche und am Fuße des Gebäudes wurden Unterschriften für verschiedene politische Anliegen der Linken und der russischsprachigen Bevölkerung gesammelt, darunter die Freilassung mehrerer verhafteter Genossen (die Kommunistische Partei wurde nach dem »Euromaidan« verboten), der Vorschlag für ein Referendum über die Autonomie für russischsprachige Mehrheitsgebiete (eine föderale Ukraine) und die Rückkehr zur Anerkennung von Minderheitensprachen (die nach dem »Euromaidan« abgeschafft wurde).

Als die linken und prorussischen Bürger vollständig eingekesselt waren (einige von ihnen waren Rentner, die einfach an den Tischen und in den Zelten auf dem Platz saßen), zogen sie es vor, im Gewerkschaftshaus Zuflucht zu suchen, nicht nur, weil einige der Anwesenden dort arbeiteten, sondern auch, weil es das einzige Gebäude auf dem gesamten großen Platz ist. Während des Angriffs errichteten die Gewerkschafter im Gebäude Barrikaden, damit die Neonazis, die sich Zugang – sogar zur Lobby – verschafften, nicht in die oberen Stockwerke gelangen konnten, wo sie sich versteckten. Von den oberen Fenstern und dem Dach aus versuchten sie vergeblich, den Ansturm der Angreifer durch das Werfen von Gegenständen aufzuhalten. Die Zahl der Verwundeten unter den Bedrängten war so hoch, dass im ersten Stock des Gebäudes mit einem gefundenen Erste-Hilfe-Kasten ein Feldlazarett improvisiert wurde. Von dort aus nahm das Massaker durch die Molotowcocktails, die in das Gewerkschaftshaus geworfen wurden, eine erschreckende Geschwindigkeit an. Es brannte.

Unai Aranzadi »In Richtung Tod«: Das Graffito ist das einzige, das an das Grauen des 2. Mai 2014 in Odessa erinnert

Innerhalb von zehn Minuten, nachdem die ersten Flammen zu sehen waren, gingen zahlreiche Hilferufe bei der Feuerwehr ein. Mehrere von ihnen meldeten, dass Menschen aus dem Haus sprangen, um nicht dem Feuer zum Opfer zu fallen. Aus den Akten geht hervor, dass es einen Hilferuf an die Feuerwehr gab, der von dieser abgelehnt wurde. Fast zeitgleich mit diesem Anruf traf schließlich die Bereitschaftspolizei ein, die jedoch keine Maßnahmen ergriff. Mehrere im Internet verfügbare Videos zeigen, wie Menschen im freien Fall aus den Fenstern geschleudert werden. Andere Bilder sind noch schlimmer. Man sieht, wie sich Menschen aus dem Fenster stürzen und am Boden mit Stöcken und Stichwaffen angegriffen werden. Schließlich wurden die Überlebenden, die nicht bewusstlos waren, in einen »Korridor« gebracht, als sie das Gebäude verließen – wo sie erneut geschlagen wurden. Am Ende gab es 46 Tote und mehr als 200 Verletzte. Es handelt sich um das größte Massaker an europäischen Linken seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Bis heute wurde niemand für diese Vorfälle vor Gericht gestellt oder verurteilt, obwohl Hunderte von Zeugen zur Verfügung standen, es eine umfangreiche Polizeipräsenz gab und zahlreiche Video- und Fotoaufnahmen öffentlich zugänglich gemacht wurden. Darüber hinaus wurden viele Ultrarechte von der ukrainischen Regierung gelobt, während alle möglichen wilden Theorien verbreitet wurden, darunter auch einige, dass sich die Linken selbst angezündet hätten, um einen Aufruhr zu verursachen. Umgekehrt mussten diejenigen, die sich für die Aufklärung dieser Ereignisse eingesetzt haben, wie der ukrainische Journalist Anatolij Scharij, aus dem Land fliehen, um ihr Leben zu retten.

Schlimmer erging es anderen bekannten Aufklärern wie Oles Busina, einem Schriftsteller aus Kiew – ethnisch ukrainisch –, der ermordet wurde, nachdem er auf Missstände bei den ukrainischen Behörden hingewiesen und für gute Nachbarschaft mit den russischen Bürgern geworben hatte. Wie im Fall von Odessa wurde auch dieses Verbrechen nicht aufgeklärt, trotz der Spuren, die zur Verhaftung von zwei Mitgliedern der Neonazigruppe C14 führten (die Beweise für einen Prozess verschwanden in den Händen der Staatsanwaltschaft).

Acht Jahre nach dem Massaker ist am Fuße des Hauses der Gewerkschaften nur noch ein Graffiti zu sehen, auf dem in düsterem Zynismus zu lesen ist: »In Richtung Tod«. Kein Bürger und auch die Behörden haben nicht versucht, es zu entfernen.