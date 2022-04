Wirtschaftskrise »made in Washington«

Lukas Barth/REUTERS

Die internationale Kampagne »No Cold War« teilt im aktuellen Briefing auf ihrer Webseite mit:

Der Internationale Währungsfonds hat bekanntgegeben, dass sich die Weltwirtschaft stark abkühlt, und die Wachstumsaussichten von 143 Ländern herabgestuft. Gleichzeitig haben die Inflationsraten einen historischen Stand erreicht. Weltweit verarmen Hunderte Millionen Menschen, insbesondere im globalen Süden. Oxfam hat Alarm geschlagen, dass wir »den tiefsten Absturz der Menschheit in extreme Armut und Leid seit Menschengedenken« erleben. Was ist die Ursache für dieses immense menschliche Leid?

Am 13. April behauptete die US-Finanzministerin Janet Yellen, dass diese weltweite wirtschaftliche Verschlechterung auf den russischen Krieg in der Ukraine zurückzuführen sei. Das ist sachlich falsch. Auch wenn der Konflikt die Situation verschlimmert hat, ist der Hauptgrund für die Destabilisierung der Weltwirtschaft die massive Inflationswelle, die sich bereits in den Vereinigten Staaten aufgebaut hatte und nun auf die Welt überschwappt. (…) »Dies ist nicht Putins Inflation«, stellte die Redaktion des Wall Street Journal fest. »Diese Inflation wurde in Washington gemacht.« Der US-Verbrauchermarkt absorbiert ein Fünftel der weltweiten Waren und Dienstleistungen; da die Nachfrage nach diesen Gütern das globale Angebot übersteigt, ist die Tendenz, dass sich die US-Inflation auf die ganze Welt ausbreitet, sehr hoch. (…) Diese Preissteigerungen haben Schockwellen durch die Weltwirtschaft geschickt. (…)

Die Inflation in den Vereinigten Staaten, die weltweite Auswirkungen hat, ist ein Nebenprodukt der wirtschaftlichen Prioritäten der Vereinigten Staaten. (…) Anstatt soziale Investitionen zu tätigen, um einen solchen wirtschaftlichen Abschwung zu verhindern, hat die US-Regierung dem Militär Vorrang eingeräumt, dessen Budget jedes Jahr erhöht wird. Für 2022 hat die Regierung Biden einen Militärhaushalt von 813 Milliarden Dollar vorgeschlagen – mehr als die nächsten elf Länder mit den höchsten Ausgaben zusammen –, was einer Steigerung von 9,2 Prozent gegenüber dem Militärhaushalt von 2021 entspricht. Um diese massiven Ausgaben zu rechtfertigen, beruft sich die Biden-Regierung, wie schon die Trump-Regierung zuvor, auf die Notwendigkeit, die von China und Russland ausgehenden »Bedrohungen« zu bekämpfen.

Eine Senkung der US-Militärausgaben würde staatliche Mittel freisetzen, um in Bildung, Gesundheitswesen, Infrastruktur und Produktion zu investieren. Dies würde jedoch eine Änderung der US-Außenpolitik erfordern, die nicht in Sicht zu sein scheint. Bis dahin müssen die Menschen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern die Kosten für Washingtons neuen kalten Krieg tragen.

Übersetzung: jW

https://nocoldwar.org/