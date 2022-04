Das Monster muss weg

jW

Wir lieben unseren Fußball, wie er ist, da im Gegensatz zu manch anderer Sportart die Regeln einfach und überschaubar sind. Nur wenige Regeländerungen oder Veränderungen gab es – sie haben das Spiel tatsächlich vorangebracht. Das erst später erlaubte Handspiel des Torwarts, die Einführung von Rückennummern, die gelbe bzw. rote Karte: einfache Änderungen, die sich durchgesetzt haben, die akzeptiert werden.

Seit einiger Zeit aber schwebt ein Monstrum über dem Fußball – ein wahrer Stimmungskiller. Das Monster heißt Video Assistent Referee (VAR). Es handelt sich um eine Videoeinrichtung, die aus einem Keller fernab des Rasens gesteuert wird. Eingeführt wurde sie, um den Fußball gerechter zu machen. Hat nicht geklappt. Für den Fan ist nie nachvollziehbar, wann und warum der Schiedsrichter einen Spruch aufs Ohr kriegt oder ob es seine Entscheidung war, eine Videoüberprüfung vorzunehmen.

Bestes Beispiel: die vergangene Fußballwoche. Was es dort an VAR-Entscheidungen zu erleben gab, geht auf keine Fanseele. Elfmeter beim Spiel der Leipziger Dosen gegen Union oder bei Freiburg gegen Gladbach. Doch nicht allein Elfmeter sind beim VAR ein Reizthema. Wird ein Tor geschossen, wagt es niemand zu jubeln. Schließlich muss ja noch überprüft werden, ob es Abseits war, ein Foul vorausging etc. So geschehen beim 1:0 von Hertha im Olympiastadion am letzten Sonntag.

Nein, so macht Fußball keinen Spaß mehr. Und gerechter ist das Spiel durch den VAR auch nicht geworden. Gebt dem Schiedsrichter die alleinige Entscheidungshoheit zurück. Schnelle Entscheidung heißt schnelle Freude oder schnelle Enttäuschung. So soll es sein, so war es über 100 Jahre lang.

»Sport frei!« vom Fananwalt.