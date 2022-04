Nachschlag: Kunst des Neinsagens

Arte/© Bac Films Wie bringt man einen ausgebrannten Bürgermeister (Fabrice Luchini) wieder auf Trab? Keine leichte Aufgabe für Alice (Anaïs Demoustier), die gerade ihren Abschluss in Philosophie gemacht hat

Das französische Kino ist unübertroffen darin, locker und leicht große Fragen aufzuwerfen. Ein gutes Beispiel ist »Alice oder Die Bescheidenheit« von Nicolas Pariser, dessen gleichnamige Heldin soeben ein Studium der Philosophie absolviert hat und sich nun auf einen Job im Rathaus von Lyon freut. Als sie dort ankommt, muss sie jedoch erfahren, dass ihre Stelle gestrichen wurde. Aber man hat dennoch eine Aufgabe: Sie soll dem sozialistischen Bürgermeister, der allen Lebensmut verloren zu haben scheint, vor allem aber keine »Ideen« mehr hat, wieder auf die Sprünge helfen. Das klappt so gut, dass ihr Chef am Ende als Hoffnungsträger des Parti socialiste dasteht – und Alice ihren Job verliert, weil ihr Einfluss auf ihn nach Ansicht der Politprofis zu groß und unkalkulierbar geworden ist. Super die letzte Szene, in der Alice dem Bürgermeister Herman Melvilles’ »Bartleby« schenkt, dessen entscheidender Satz lautet: »Ich möchte lieber nicht!« An alle Ausgebrannten: Besser mal nein sagen! (jt)