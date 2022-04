Toxischer Schaum

Luisa Gonzalez/REUTERS

Was lustig aussieht, ist extrem giftig: Im kolumbianischen Mosquera im Departamento Cundinamarca hat die starke Verschmutzung des Flusses Basillas zu einem toxischen Umweltphänomen geführt. Riesige Schaumwolken steigen seit Dienstag vom Fluss auf, der Wind trägt sie in die westlich der Hauptstadt Bogotá gelegene Gemeinde, insbesondere in das Viertel Los Puentes. Angeheizt durch starke Regenfälle entsteht fauliger Schlamm, da schlecht oder gar nicht geklärte Abwässer in den Fluss gelangten. Die darin enthaltenen Tenside und Phosphate, die auch in Haushaltsreinigern zu finden sind, verursachen im Kontakt mit dem Flusswasser die Schaumbildung. Die Schaumwolken sind voller Chemikalien und Schadstoffe, die sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen, die ihnen ausgesetzt sind, schädlich sind und beispielsweise Atemwegserkrankungen hervorrufen können. (jW)