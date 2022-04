Moderne Tastenmusik

Die Bach-Medaille der Stadt Leipzig wird in diesem Jahr an den Pianisten Sir András Schiff vergeben. Er gelte als einer der bedeutendsten Bach-Interpreten dieser Zeit, teilte das Bach-Archiv am Donnerstag mit. Zeitlebens habe der 1953 in Budapest geborene Künstler Bachs Tastenmusik auf dem modernen Flügel in den Mittelpunkt seiner Recitals gestellt. Die Auszeichnung wird am 16. Juni im Rahmen des Bachfestes Leipzig 2022 überreicht. (dpa/jW)