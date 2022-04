Habeck will Russen loswerden

Patrick Pleul/dpa Noch in den Händen von Rosneft: Die PCK-Raffinerie Schwedt im Nordosten von Brandenburg

Die deutsche Bundesregierung bereitet sich »seit Wochen« darauf vor, möglichst schnell ganz ohne russisches Erdöl auszukommen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verkündete am Mittwoch, dass nur noch wenige technische Probleme im Weg stünden, deren Lösung eine Frage von ein paar Tagen sei. Wie er die Probleme lösen und insbesondere Russlands immer noch zwölfprozentigen Anteil an der Deckung des deutschen Erdölverbrauchs durch »Alternativen« ersetzen will, verriet Habeck bisher nicht. Der Verdacht liegt nahe, dass er es selbst noch nicht weiß.

Im Zentrum der Meldungen steht in diesen Tagen die Zukunft der PCK-Raffinerie Schwedt im Nordosten von Brandenburg, wenige Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Die drei Buchstaben stammen aus DDR-Zeiten und standen damals als Abkürzung für »Petrolchemisches Kombinat«. In der Oderstadt endete die in den Jahren 1959 bis 1964 gebaute Druschba-Pipeline, deren Nordstrang die DDR und Polen versorgte, während über den Südstrang Erdöl in die Tschechoslowakei und nach Ungarn floss. Von der Raffinerie in Schwedt aus werden auch heute noch Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und der Großraum Berlin mit Benzin, Diesel, Flugzeugkerosin, Heizöl und anderen Erdölprodukten versorgt. Berlin zum Beispiel hängt von dieser Zufuhr nach offiziellen Angaben zu 95 Prozent ab.

Die PCK-Raffinerie befindet sich im Mehrheitsbesitz des russischen Staatsunternehmens Rosneft. Die zwölf Prozent Erdöl, die die BRD gegenwärtig noch aus Russland bezieht, werden dort verarbeitet. Vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs und den in diesem Zusammenhang verhängten europäischen Sanktionen lag der russische Anteil am deutschen Erdölverbrauch bei 35 Prozent. Wenn Deutschland demnächst auch auf die letzten zwölf Prozent verzichtet, werde Rosneft wahrscheinlich nicht bereit sein, in Schwedt Erdöl nichtrussischer Herkunft zu verarbeiten, erklärte Habeck am Mittwoch. Grundsätzlich scheint es darum zu gehen, dass die Bundesregierung zwar den Betrieb der PCK-Raffinerie fortführen, aber die Eigentumsverhältnisse verändern will. Genauere Vorstellungen dazu sind bisher nicht bekannt, und sogar eine bewusste Irreführung ist nicht auszuschließen. Immerhin stehen mehr als 3.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Was Habeck zum Thema äußerte, nachdem er zuvor am Dienstag mit seiner polnischen Amtskollegin Anna Moskwa in Warschau gesprochen hatte, läuft in der Substanz auf folgendes hinaus: Die BRD verzichtet in sehr naher Zukunft – einen Termin nannte der Minister nicht – vollständig auf den Kauf von russischem Erdöl. Ersatzweise soll die Raffinerie in Schwedt über die Häfen Rostock in Mecklenburg und Gdansk in Polen mit Öl aus »alternativen« Quellen versorgt werden. Welche Staaten als Lieferanten in Frage kommen, ließ Habeck offen. Dass die Folgen für die deutsche Bevölkerung schwerwiegend sein werden, leugnet der Minister nicht: »Wir würden lokale Engpässe haben, wir werden höhere Preise sehen«, antwortete er am Mittwoch auf Fragen von T-­online. Ganz salopp fuhr er fort: »Es wird nicht schmerzlos sein, aber es wäre kein Schritt, der Deutschland aus den Socken hauen würde.«

Unklar ist noch, wie die Bundesregierung Rosneft als Haupteigentümer der PCK-Raffinerie loswerden will. Das Kabinett hat am Montag den Entwurf eines Energiesicherheitsgesetzes beschlossen, der allerdings noch der Zustimmung des Bundestags bedarf. Das Gesetz lässt Enteignungen zu, wenn diese mit einer »Gefahr für die Versorgungssicherheit« begründet werden. Ob eine solche vorliegt, entscheiden letztlich dieselben Leute, die sie beschließen. Eine andere Option bestünde darin, über Sanktionen oder über eine Kreditsperre der Banken eine Zahlungsunfähigkeit der Raffineriebetreiber zu erzwingen.