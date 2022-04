Druck nimmt weiter zu

Rolf Vennenbernd/dpa Dauerkrise: Laut einer »Trendumfrage« sieht eine große Mehrheit der Zeitschriftenverlage die Folgen der Coronapandemie noch nicht als überwunden an

Hohe Papier- und Energiepreise, steigende Portokosten: Printmedien stehen in Deutschland unter hohem wirtschaftlichem Druck – der weiter zunimmt. Der Medienverband der freien Presse (MVFP) erklärte am Dienstag: Sollte sich die Entwicklung fortschreiben, dann könnte ein Massensterben von Magazinen einsetzen. Etwa 30 Prozent der Zeitschriftentitel seien in ihrer Existenz stark gefährdet. In Zahlen ausgedrückt: Mehr als 2.000 Zeitschriften sind in Gefahr.

Diese Werte stammen aus einer Branchenanalyse und spiegeln nach Ansicht des MVFP nicht das ganze Ausmaß der Misere wider. Denn der jüngste Anstieg der Papierpreise von bis zu 150 Prozent sei in der Untersuchung nicht berücksichtigt worden, genauso wie die gestiegenen Energiekosten oder der angehobene Mindestlohn. Deshalb, so heißt es beim MVFP, sei »die konkrete ökonomische Bedrohung einzelner Titel und ganzer Verlage deutlich akuter«.

Der Verband zählt zu den gefährdeten Zeitschriftentiteln bis zu 30 Prozent der Fachmagazine, bis zu 80 Prozent der konfessionellen Medien und bis zu 20 Prozent von Publikumszeitschriften in Deutschland. »Durch die akute Krise verschärfen sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Fachmedien in Deutschland enorm, ohne dass sie darauf Einfluss haben«, sagte MVFP-Vorstand Holger Knapp.

Laut einer »Trendumfrage« des Verbandes sieht eine große Mehrheit der Zeitschriftenverlage die Folgen der Coronapandemie immer noch nicht überwunden. Rund 85 Prozent rechnen mit länger andauernden Folgen. Knapp 30 Prozent rechneten auch 2023 noch mit Auswirkungen, 37 Prozent noch länger und 18 Prozent sogar mit dauerhaften Folgen. Lediglich 15 Prozent seien der Meinung, dass diese 2022 enden.

Durch die Pandemie stieg auch der Druck zur Veränderung bei den Unternehmen. So gaben in der Umfrage rund 86 Prozent an, Beschäftigte dauerhaft von zu Hause aus arbeiten lassen zu wollen. 84 Prozent verzeichneten steigende Erlöse durch digitale Formate, und drei von vier Verlagen gaben an, weitere Geschäftsbereiche zu digitalisieren.

Den steigenden Kosten stehen gesunkene Einnahmen gegenüber. Erwirtschafteten die Zeitschriftenverlage im Jahr 2019, also: vor der Pandemie, noch einen Gesamtumsatz von 20,2 Milliarden Euro, so sank dieser 2020 auf rund 18,8 Milliarden Euro. 2021 wurde zwar ein Anstieg auf 19,4 Milliarden Euro vermeldet, aber das Vorpandemieniveau wurde nicht wieder erreicht.

Angesichts des wirtschaftlichen Drucks seien Freiheit und Demokratie in Gefahr, behauptet der Verband. »Eine gesunde Demokratie braucht gesunde Verlage, denn die freie Presse ist unverzichtbar für die Stabilität unserer Demokratie und für die Vielfalt unserer pluralistischen Gesellschaft«, erklärte Philipp Welte, Sprecher des MVFP-Vorstands. Doch weder »Freiheit an sich« noch das Überleben der freien Presse seien in diesem Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit. Und nun durchlebe die Branche »fundamentale Erschütterungen und ökonomische Bedrohungen in einer Weise, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben«, so Welte.

Mit anderen Worten: Der Staat soll aushelfen und den Verlagen finanziell unter die Arme greifen. »Es ist nun mehr als deutlich, dass die Berliner Koalition die Förderung periodischer Presseerzeugnisse im Sinne einer diskriminierungsfreien, ordnungspolitisch unbedenklichen Förderung von Zeitschriften und Zeitungen auf den Weg bringen muss«, erklärte MVFP-Präsident Rudolf Thiemann. Andernfalls drohe ein enormer Schaden für die Pressevielfalt, für die freie Information und Meinungsbildung.

Sollte die Bundesregierung nicht zu dieser Förderung bereit sein, dann seien auch die »Strategien zur digitalen Transformation der Zeitschriftenmedien« gefährdet, sagte MVFP-Bundesgeschäftsführer Stephan Scherzer. Denn allein aus digitalen Geschäftsmodellen heraus könnten sich die Redaktionen nicht nachhaltig finanzieren lassen.

Ob die Verleger mit ihren Forderungen bei der Bundesregierung durchdringen können, ist ungewiss. Die geforderten Millionenhilfen sind zwar im Koalitionsvertrag vereinbart; aber die Diskussion wird auf Bundesebene auch schon seit Jahren geführt – bislang ohne Ergebnis.